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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17151716171717181719>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:19

Виталя издал постановление о поиске инвесторов для строительства парка развлечений в Гидропарке :mrgreen:

Жду не дождусь когда его уже застроят нафик, ну не может такая земля пропадать. Надо там какой-то элитный ЖК Розорт премиум бетон Венеция зафигачить :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Да понятно что это пропаганда и выкладывают только восторженные отзывы таких троглодитов. Но я уверен, что это реально живые люди рассказывают - такое не придумаешь. Повеяло таким концентрированным совком...
Ты реально думаешь что у него два Запорожца? В Москве?

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Ну тогда это вообще ад какой-то, если там с первого до последнего слова авторский вымысел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Да понятно что это пропаганда и выкладывают только восторженные отзывы таких троглодитов. Но я уверен, что это реально живые люди рассказывают - такое не придумаешь. Повеяло таким концентрированным совком...
Ты реально думаешь что у него два Запорожца? В Москве?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Ну тогда это вообще ад какой-то, если там с первого до последнего слова авторский вымысел.
А Я на рекламку нажав..

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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А ось залежність ціни від поверху

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А шо это за комплекс? На какой стадии? Котлован?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:02

  airmax78 написав:Окно возможностей: https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... FbTIP.html


В "Чабаны-парадиз" (Цитата Первого)
Кстати такая улетит за 8 000 под оренду.
Есть возможность что будет в пешей доступности метро.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 15 вер, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:32

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Окно возможностей: https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... FbTIP.html


В "Чабаны-парадиз" (Цитата Первого)
Кстати такая улетит за 8 000 под оренду.
Есть возможность что будет в пешей доступности метро.

после Ирпеня)
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Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 15 вер, 2019 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:подслушал разговор администраторши: к ним постоянно приходит хипстер, бороду которого выстригают 1 час. Наверное, такой клиент за раз делает выручку парикмахерской как за 1 день торговли Долярчика .

Борода отдельно примерно 250, со стрижкой 600-700 грн
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека, учитесь арендному бизнесу у старших товарищей: https://www.youtube.com/watch?v=l939j9Pa4F4
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Считаю дни до первого октября когда куплю однуху в Медовом. Кстати как думаете ник "Медовый-хит сезона" норм или что то пооригинальнее с Медовым придумать нужно?

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Оранжевый-хит сезона
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