Виталя издал постановление о поиске инвесторов для строительства парка развлечений в Гидропарке
Жду не дождусь когда его уже застроят нафик, ну не может такая земля пропадать. Надо там какой-то элитный ЖК Розорт премиум бетон Венеция зафигачить
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:19
Виталя издал постановление о поиске инвесторов для строительства парка развлечений в Гидропарке
Жду не дождусь когда его уже застроят нафик, ну не может такая земля пропадать. Надо там какой-то элитный ЖК Розорт премиум бетон Венеция зафигачить
Живите своим умом!
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:22
Ну тогда это вообще ад какой-то, если там с первого до последнего слова авторский вымысел.
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А Я на рекламку нажав..
Смартхата
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А ось залежність ціни від поверху
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А шо это за комплекс? На какой стадии? Котлован?
Додано: Нед 15 вер, 2019 19:02
В "Чабаны-парадиз" (Цитата Первого)
Кстати такая улетит за 8 000 под оренду.
Есть возможность что будет в пешей доступности метро.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 15 вер, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 15 вер, 2019 19:32
после Ирпеня)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 15 вер, 2019 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 15 вер, 2019 19:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 15 вер, 2019 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трибека, учитесь арендному бизнесу у старших товарищей:
Додано: Нед 15 вер, 2019 19:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Считаю дни до первого октября когда куплю однуху в Медовом. Кстати как думаете ник "Медовый-хит сезона" норм или что то пооригинальнее с Медовым придумать нужно?
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