Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мне вообще Москва-сити понравилась, правда не с первого раза.
Было время в 14-15 годах, там апартаменты 70 метров без ремонта на 30+ этажах можно было спокойно взять за 350куе, в Циане была куча обьявлений.
А вы кстати когда там недавно были - не заходили в ресторан sixty на 62 этаже башни ВТБ, сразу над фитнес-клубом? Очень достойная кухня и много вдохновляющих посетителей - толстопузики в бриони, пахнущие деньгами и всякие “мисс-пермь-2012» губками уточкой - кому что больше нравится.
Я правда была и не в бриони (у меня нету), и пахла не деньгами, а крушами, плиткой атем и клеем для обоев, поэтому никаких интересных знакомств не произошло... но вид там офигенный
iriverix написав:Я веду к тому, что не чувствую что бы экономика росла. Возможно только я не чувствую, судя по ценам на недвигу в последнее время. Для меня загадка почему рост.
рост толкают понаехи - это уже 100500 раз тут обсудили. в регионах полный ппц и вся страна ломится в столицу - это толкает цену аренды и цену недвиги.
investorkiev написав:Роста нет, есть ВОССТАНОВЛЕНИЕ цен на недвижимость, а это разные вещи.
Экономика не растет - кроме буквально 3-4 отраслей, нет предприятий, которые бы чуствовали себя лучше чем в 2013.
типичная песня лендлорда и риелтора - берисрочнозавтрабудетдорожемамойклянусь! я вас понимаю - все ваше благосостояние зависит от этого. вот только мало кто верит в эту сказку. и уже давно не новость, что себестоимость бродит в районе 300уе за квадрат (ну центрее - дороже из-за земли и др факторов).
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
airmax78 написав:Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)
iriverix написав:Я веду к тому, что не чувствую что бы экономика росла. Возможно только я не чувствую, судя по ценам на недвигу в последнее время. Для меня загадка почему рост.
рост толкают понаехи - это уже 100500 раз тут обсудили. в регионах полный ппц и вся страна ломится в столицу - это толкает цену аренды и цену недвиги.
investorkiev написав:Роста нет, есть ВОССТАНОВЛЕНИЕ цен на недвижимость, а это разные вещи.
Экономика не растет - кроме буквально 3-4 отраслей, нет предприятий, которые бы чуствовали себя лучше чем в 2013.
типичная песня лендлорда и риелтора - берисрочнозавтрабудетдорожемамойклянусь! я вас понимаю - все ваше благосостояние зависит от этого. вот только мало кто верит в эту сказку. и уже давно не новость, что себестоимость бродит в районе 300уе за квадрат (ну центрее - дороже из-за земли и др факторов).
300$ уже нет себестоимости, закончилась в 2017 году
Опытный посуточник, приличную квартиру под празднование дня рождения не сдаст. Многие соседей просят им немедленно звонить, если те заметят скопление людей в сдаваемой квартире.
Такие хаты нужно сдавать жирным котам из их госкорпораций для встречи с Мальвинами в рабочее время. Удобно - из офиса на лифте поднялись и... через пару часиков вернулись в офис. Не паливно и время экономит, а там есть челы с зарплатой на уровне 10-20 куе В ЧАС.
Мне вообще Москва-сити понравилась, правда не с первого раза.
Было время в 14-15 годах, там апартаменты 70 метров без ремонта на 30+ этажах можно было спокойно взять за 350куе, в Циане была куча обьявлений.
А вы кстати когда там недавно были - не заходили в ресторан sixty на 62 этаже башни ВТБ, сразу над фитнес-клубом? Очень достойная кухня и много вдохновляющих посетителей - толстопузики в бриони, пахнущие деньгами и всякие “мисс-пермь-2012» губками уточкой - кому что больше нравится.
Я правда была и не в бриони (у меня нету), и пахла не деньгами, а крушами, плиткой атем и клеем для обоев, поэтому никаких интересных знакомств не произошло... но вид там офигенный
А я на машине был и мне когда сказали сколько стоит парковка в час в Москва-Сити - я передумал туда ехать.