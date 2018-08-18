Додано: Нед 15 вер, 2019 20:02

airmax78 написав: Трибека, учитесь арендному бизнесу у старших товарищей: https://www.youtube.com/watch?v=l939j9Pa4F4 Трибека, учитесь арендному бизнесу у старших товарищей:

Мне вообще Москва-сити понравилась, правда не с первого раза.Было время в 14-15 годах, там апартаменты 70 метров без ремонта на 30+ этажах можно было спокойно взять за 350куе, в Циане была куча обьявлений.А вы кстати когда там недавно были - не заходили в ресторан sixty на 62 этаже башни ВТБ, сразу над фитнес-клубом? Очень достойная кухня и много вдохновляющих посетителей - толстопузики в бриони, пахнущие деньгами и всякие “мисс-пермь-2012» губками уточкой - кому что больше нравится.Я правда была и не в бриони (у меня нету), и пахла не деньгами, а крушами, плиткой атем и клеем для обоев, поэтому никаких интересных знакомств не произошло... но вид там офигенный