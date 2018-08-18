RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1716171717181719>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:54

  Оранжевый-хит сезона написав:Считаю дни до первого октября когда куплю однуху в Медовом. Кстати как думаете ник "Медовый-хит сезона" норм или что то пооригинальнее с Медовым придумать нужно?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Последний отсчет. Это всегда очень волнительный момент. А почему именно 1.10? На полную/растущую луну? Или какая-то другая причина?
airmax78
 
Повідомлень: 31570
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Считаю дни до первого октября когда куплю однуху в Медовом. Кстати как думаете ник "Медовый-хит сезона" норм или что то пооригинальнее с Медовым придумать нужно?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Последний отсчет. Это всегда очень волнительный момент. А почему именно 1.10? На полную/растущую луну? Или какая-то другая причина?
Долларовый депозит заканчивается.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20157
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:02

  airmax78 написав:Трибека, учитесь арендному бизнесу у старших товарищей: https://www.youtube.com/watch?v=l939j9Pa4F4


Мне вообще Москва-сити понравилась, правда не с первого раза.

Было время в 14-15 годах, там апартаменты 70 метров без ремонта на 30+ этажах можно было спокойно взять за 350куе, в Циане была куча обьявлений.

А вы кстати когда там недавно были - не заходили в ресторан sixty на 62 этаже башни ВТБ, сразу над фитнес-клубом? Очень достойная кухня и много вдохновляющих посетителей - толстопузики в бриони, пахнущие деньгами и всякие “мисс-пермь-2012» губками уточкой - кому что больше нравится.

Я правда была и не в бриони (у меня нету), и пахла не деньгами, а крушами, плиткой атем и клеем для обоев, поэтому никаких интересных знакомств не произошло... но вид там офигенный
investorkiev
 
Повідомлень: 864
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:03

  iriverix написав:Я веду к тому, что не чувствую что бы экономика росла. Возможно только я не чувствую, судя по ценам на недвигу в последнее время. Для меня загадка почему рост.

рост толкают понаехи - это уже 100500 раз тут обсудили. в регионах полный ппц и вся страна ломится в столицу - это толкает цену аренды и цену недвиги.
  investorkiev написав:Роста нет, есть ВОССТАНОВЛЕНИЕ цен на недвижимость, а это разные вещи.

Экономика не растет - кроме буквально 3-4 отраслей, нет предприятий, которые бы чуствовали себя лучше чем в 2013.

типичная песня лендлорда и риелтора - берисрочнозавтрабудетдорожемамойклянусь!
я вас понимаю - все ваше благосостояние зависит от этого. вот только мало кто верит в эту сказку. и уже давно не новость, что себестоимость бродит в районе 300уе за квадрат (ну центрее - дороже из-за земли и др факторов).
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 01.03.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:05

  hume написав:
  airmax78 написав:Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.

Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)

https://www.segodnya.ua/kiev/ktransport ... 70895.html
Я так понимаю к 2025му на Львовской уже не будет этих развалин. Интересно, а недострой в Обсерваторном переулке к этому времени достроят или тоже снесут?
airmax78
 
Повідомлень: 31570
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  iriverix написав:Я веду к тому, что не чувствую что бы экономика росла. Возможно только я не чувствую, судя по ценам на недвигу в последнее время. Для меня загадка почему рост.

рост толкают понаехи - это уже 100500 раз тут обсудили. в регионах полный ппц и вся страна ломится в столицу - это толкает цену аренды и цену недвиги.
  investorkiev написав:Роста нет, есть ВОССТАНОВЛЕНИЕ цен на недвижимость, а это разные вещи.

Экономика не растет - кроме буквально 3-4 отраслей, нет предприятий, которые бы чуствовали себя лучше чем в 2013.

типичная песня лендлорда и риелтора - берисрочнозавтрабудетдорожемамойклянусь!
я вас понимаю - все ваше благосостояние зависит от этого. вот только мало кто верит в эту сказку. и уже давно не новость, что себестоимость бродит в районе 300уе за квадрат (ну центрее - дороже из-за земли и др факторов).
300$ уже нет себестоимости, закончилась в 2017 году

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20157
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:09

  airmax78 написав:Трибека, учитесь арендному бизнесу у старших товарищей: https://www.youtube.com/watch?v=l939j9Pa4F4

Опытный посуточник, приличную квартиру под празднование дня рождения не сдаст.
Многие соседей просят им немедленно звонить, если те заметят скопление людей в сдаваемой квартире.
UA
 
Повідомлень: 4506
З нами з: 19.07.08
Подякував: 499 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:13

  UA написав:
  airmax78 написав:Трибека, учитесь арендному бизнесу у старших товарищей: https://www.youtube.com/watch?v=l939j9Pa4F4

Опытный посуточник, приличную квартиру под празднование дня рождения не сдаст.
Многие соседей просят им немедленно звонить, если те заметят скопление людей в сдаваемой квартире.


Такие хаты нужно сдавать жирным котам из их госкорпораций для встречи с Мальвинами в рабочее время. Удобно - из офиса на лифте поднялись и... через пару часиков вернулись в офис. Не паливно и время экономит, а там есть челы с зарплатой на уровне 10-20 куе В ЧАС.
investorkiev
 
Повідомлень: 864
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:15

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Трибека, учитесь арендному бизнесу у старших товарищей: https://www.youtube.com/watch?v=l939j9Pa4F4


Мне вообще Москва-сити понравилась, правда не с первого раза.

Было время в 14-15 годах, там апартаменты 70 метров без ремонта на 30+ этажах можно было спокойно взять за 350куе, в Циане была куча обьявлений.

А вы кстати когда там недавно были - не заходили в ресторан sixty на 62 этаже башни ВТБ, сразу над фитнес-клубом? Очень достойная кухня и много вдохновляющих посетителей - толстопузики в бриони, пахнущие деньгами и всякие “мисс-пермь-2012» губками уточкой - кому что больше нравится.

Я правда была и не в бриони (у меня нету), и пахла не деньгами, а крушами, плиткой атем и клеем для обоев, поэтому никаких интересных знакомств не произошло... но вид там офигенный

А я на машине был и мне когда сказали сколько стоит парковка в час в Москва-Сити - я передумал туда ехать.
airmax78
 
Повідомлень: 31570
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, риспект00 же говорил вам - зачем нужны деньги если их не тратить?
Его нужно слушать - человек дело говорит.

Вот у меня сейчас нет никаких таких верняковых вариантов, как у Медового-хит-сезона.

Может реально бабулек с паями проехать поокучивать? Как это вообще делается? Что им предлагать?
investorkiev
 
Повідомлень: 864
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1716171717181719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, investorkiev, jump і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1627, 1628, 1629
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16287 2570107
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 19:01
dir
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7514
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183293
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (252)
15.09.2019 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.