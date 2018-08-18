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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1717171817191720>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Мама больше переживала не за само новоселье, а за контингент жителей. В наших пятиэтажках оставались одни пенсионеры и алкоголики. Вот они сюда все и переехали. В результате в лифте на зеркале уже трещина, что-то нарисовали, заплевали. Вот это неприятно..."

Це про москвичей и реновацию. Я в шоке. Думал в масковских хрущах боги живут и сплошная интелигенция...
Короче. Київ та контингент київських хрущів поки тримається.


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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:А шо это за комплекс? На какой стадии? Котлован?
ОсьЗображення


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:23

Ну норм. Интересно сколько аренд?? 300-500?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:27

https://news.finance.ua/ru/news/-/45611 ... u-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:33

  hume написав:Ну норм. Интересно сколько аренд?? 300-500?


В Мск норма это где то 250 аренд.

Нет никакого смысла там покупать квартиру под аренду - разве что посуточную или какой-то экстрадешевый вариант.

Ипотека шпарит шо дурная, под 10% в рублях, есть куча льгот (материнский капитал можно использовать на первый взнос, ипотека для военных и т.д).

Короче, мы наглядно видим пример того, что случится у нас, как только команда ЗЕ выполнит обещание и сделает ставку по ипотеке 12% (желательно еще нагнуть хотябы госбанки чтобы выдавали ее в больших количествах).

Наше будущее - 250 аренд, а это значит что сферическая Круша в вакууме с арендой 10тыс грн будет стоить 250*10= 2.5 млн грн, ну а при курсе 20 (это еще большой), это будет 125куе. В принципе это будет на уровне пика 2008 года, тут то и нужно наверное продавать все что есть и брать Канберру (или что то не менее далекое).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:33

  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.

я ж писал про торговіх представителей с зп 50 000
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:34

  investorkiev написав:
  hume написав:Ну норм. Интересно сколько аренд?? 300-500?


В Мск норма это где то 250 аренд.

Нет никакого смысла там покупать квартиру под аренду - разве что посуточную или какой-то экстрадешевый вариант.

Ипотека шпарит шо дурная, под 10% в рублях, есть куча льгот (материнский капитал можно использовать на первый взнос, ипотека для военных и т.д).

Короче, мы наглядно видим пример того, что случится у нас, как только команда ЗЕ выполнит обещание и сделает ставку по ипотеке 12% (желательно еще нагнуть хотябы госбанки чтобы выдавали ее в больших количествах).

Наше будущее - 250 аренд, а это значит что сферическая Круша в вакууме с арендой 10тыс грн будет стоить 250*10= 2.5 млн грн, ну а при курсе 20 (это еще большой), это будет 125куе. В принципе это будет на уровне пика 2008 года, тут то и нужно наверное продавать все что есть и брать Канберру (или что то не менее далекое).

поэтому я и хочу вложиться на всё что есть до нового года
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:36

  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.


***, директор по продаже меда, организатор продажи посуды....
Я не понял, это самые высокооплачиваемые позиции в стране?? А где «директор АЭС», инжинер гидроэлектростанций, авиаконструкторы, автомобильные дизайнеры, аналитики фондового рынка и прочие профессии, без которых немыслима экономика нормальной страны в 21 веке?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем салют!!!!

Я смотрю тут весело, Трибека жжет напалмом))) то на курсы риелторов с дипломом, то в церковь, то к бабушкам на паи пораскручивать.....

По теме ветки все как всегда--половина за обвал\половина за рист??

Я опять был на ифе в Берлине, пока чухался остались какие то невминяемые отели с ценником под 1.800-2к евро за 5 ночей. Гребаный Берлин там вечно как попадаешь на время выставки или берлинале то ценники на на аренду уходят в космос.
Знакомый немец кент говорит давай ко мне, неделю назад съехали квартиранты с той хаты что он сдавал , можешь пожить без проблем. Хата на Курфюрстендамме, типа у нас Крещатик, самый центр Берлина, но старая и в старом доме. Потом спросил скоко такой старый шлак стоит--говорит около 6к евро за м2(((. Ну то Берлин, а что у нас по Киеву?
Я не могу понять парадокс--элитка снижается(вторичка, ОП не в счет) , не сильно но по чуть вроде снижается, а непонятный шлак нехило так подрос в цене. Что за перекосы??

ПС. как вам новое законы от Зе?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:44

  Жека79 написав:Всем салют!!!!

Я смотрю тут весело, Трибека жжет напалмом))) то на курсы риелторов с дипломом, то в церковь, то к бабушкам на паи пораскручивать.....

По теме ветки все как всегда--половина за обвал\половина за рист??

Я опять был на ифе в Берлине, пока чухался остались какие то невминяемые отели с ценником под 1.800-2к евро за 5 ночей. Гребаный Берлин там вечно как попадаешь на время выставки или берлинале то ценники на на аренду уходят в космос.
Знакомый немец кент говорит давай ко мне, неделю назад съехали квартиранты с той хаты что он сдавал , можешь пожить без проблем. Хата на Курфюрстендамме, типа у нас Крещатик, самый центр Берлина, но старая и в старом доме. Потом спросил скоко такой старый шлак стоит--говорит около 6к евро за м2(((. Ну то Берлин, а что у нас по Киеву?
Я не могу понять парадокс--элитка снижается(вторичка, ОП не в счет) , не сильно но по чуть вроде снижается, а непонятный шлак нехило так подрос в цене. Что за перекосы??

ПС. как вам новое законы от Зе?

сейчас в Амстердаме телеком выставка, приезжает 100 000 человек. Погугли цены...
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