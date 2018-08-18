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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2019 20:27
"Мама больше переживала не за само новоселье, а за контингент жителей. В наших пятиэтажках оставались одни пенсионеры и алкоголики. Вот они сюда все и переехали. В результате в лифте на зеркале уже трещина, что-то нарисовали, заплевали. Вот это неприятно..."
Це про москвичей и реновацию. Я в шоке. Думал в масковских хрущах боги живут и сплошная интелигенция...
Короче. Київ та контингент київських хрущів поки тримається.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 15 вер, 2019 20:32
investorkiev написав:А шо это за комплекс? На какой стадии? Котлован?
Ось
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:23
Ну норм. Интересно сколько аренд?? 300-500?
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hume
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:27
https://news.finance.ua/ru/news/-/45611 ... u-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.
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airmax78
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:33
hume написав:
Ну норм. Интересно сколько аренд?? 300-500?
В Мск норма это где то 250 аренд.
Нет никакого смысла там покупать квартиру под аренду - разве что посуточную или какой-то экстрадешевый вариант.
Ипотека шпарит шо дурная, под 10% в рублях, есть куча льгот (материнский капитал можно использовать на первый взнос, ипотека для военных и т.д).
Короче, мы наглядно видим пример того, что случится у нас, как только команда ЗЕ выполнит обещание и сделает ставку по ипотеке 12% (желательно еще нагнуть хотябы госбанки чтобы выдавали ее в больших количествах).
Наше будущее - 250 аренд, а это значит что сферическая Круша в вакууме с арендой 10тыс грн будет стоить 250*10= 2.5 млн грн, ну а при курсе 20 (это еще большой), это будет 125куе. В принципе это будет на уровне пика 2008 года, тут то и нужно наверное продавать все что есть и брать Канберру (или что то не менее далекое).
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investorkiev
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:33
airmax78 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.
я ж писал про торговіх представителей с зп 50 000
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:34
investorkiev написав: hume написав:
Ну норм. Интересно сколько аренд?? 300-500?
В Мск норма это где то 250 аренд.
Нет никакого смысла там покупать квартиру под аренду - разве что посуточную или какой-то экстрадешевый вариант.
Ипотека шпарит шо дурная, под 10% в рублях, есть куча льгот (материнский капитал можно использовать на первый взнос, ипотека для военных и т.д).
Короче, мы наглядно видим пример того, что случится у нас, как только команда ЗЕ выполнит обещание и сделает ставку по ипотеке 12% (желательно еще нагнуть хотябы госбанки чтобы выдавали ее в больших количествах).
Наше будущее - 250 аренд, а это значит что сферическая Круша в вакууме с арендой 10тыс грн будет стоить 250*10= 2.5 млн грн, ну а при курсе 20 (это еще большой), это будет 125куе. В принципе это будет на уровне пика 2008 года, тут то и нужно наверное продавать все что есть и брать Канберру (или что то не менее далекое).
поэтому я и хочу вложиться на всё что есть до нового года
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:36
airmax78 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.
***, директор по продаже меда, организатор продажи посуды....
Я не понял, это самые высокооплачиваемые позиции в стране?? А где «директор АЭС», инжинер гидроэлектростанций, авиаконструкторы, автомобильные дизайнеры, аналитики фондового рынка и прочие профессии, без которых немыслима экономика нормальной страны в 21 веке?
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investorkiev
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:37
Всем салют!!!!
Я смотрю тут весело, Трибека жжет напалмом))) то на курсы риелторов с дипломом, то в церковь, то к бабушкам на паи пораскручивать.....
По теме ветки все как всегда--половина за обвал\половина за рист??
Я опять был на ифе в Берлине, пока чухался остались какие то невминяемые отели с ценником под 1.800-2к евро за 5 ночей. Гребаный Берлин там вечно как попадаешь на время выставки или берлинале то ценники на на аренду уходят в космос.
Знакомый немец кент говорит давай ко мне, неделю назад съехали квартиранты с той хаты что он сдавал , можешь пожить без проблем. Хата на Курфюрстендамме, типа у нас Крещатик, самый центр Берлина, но старая и в старом доме. Потом спросил скоко такой старый шлак стоит--говорит около 6к евро за м2(((. Ну то Берлин, а что у нас по Киеву?
Я не могу понять парадокс--элитка снижается(вторичка, ОП не в счет) , не сильно но по чуть вроде снижается, а непонятный шлак нехило так подрос в цене. Что за перекосы??
ПС. как вам новое законы от Зе?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:44
Жека79 написав:
Всем салют!!!!
Я смотрю тут весело, Трибека жжет напалмом))) то на курсы риелторов с дипломом, то в церковь, то к бабушкам на паи пораскручивать.....
По теме ветки все как всегда--половина за обвал\половина за рист??
Я опять был на ифе в Берлине, пока чухался остались какие то невминяемые отели с ценником под 1.800-2к евро за 5 ночей. Гребаный Берлин там вечно как попадаешь на время выставки или берлинале то ценники на на аренду уходят в космос.
Знакомый немец кент говорит давай ко мне, неделю назад съехали квартиранты с той хаты что он сдавал , можешь пожить без проблем. Хата на Курфюрстендамме, типа у нас Крещатик, самый центр Берлина, но старая и в старом доме. Потом спросил скоко такой старый шлак стоит--говорит около 6к евро за м2(((. Ну то Берлин, а что у нас по Киеву?
Я не могу понять парадокс--элитка снижается(вторичка, ОП не в счет) , не сильно но по чуть вроде снижается, а непонятный шлак нехило так подрос в цене. Что за перекосы??
ПС. как вам новое законы от Зе?
сейчас в Амстердаме телеком выставка, приезжает 100 000 человек. Погугли цены...
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