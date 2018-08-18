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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1717171817191720

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.


***, директор по продаже меда, организатор продажи посуды....
Я не понял, это самые высокооплачиваемые позиции в стране?? А где «директор АЭС», инжинер гидроэлектростанций, авиаконструкторы, автомобильные дизайнеры, аналитики фондового рынка и прочие профессии, без которых немыслима экономика нормальной страны в 21 веке?


директор АЕС

https://declarations.com.ua/declaration ... 5f1c467261
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:47

  investorkiev написав:
  hume написав:Ну норм. Интересно сколько аренд?? 300-500?


В Мск норма это где то 250 аренд.

Нет никакого смысла там покупать квартиру под аренду - разве что посуточную или какой-то экстрадешевый вариант.

Ипотека шпарит шо дурная, под 10% в рублях, есть куча льгот (материнский капитал можно использовать на первый взнос, ипотека для военных и т.д).

Короче, мы наглядно видим пример того, что случится у нас, как только команда ЗЕ выполнит обещание и сделает ставку по ипотеке 12% (желательно еще нагнуть хотябы госбанки чтобы выдавали ее в больших количествах).

Наше будущее - 250 аренд, а это значит что сферическая Круша в вакууме с арендой 10тыс грн будет стоить 250*10= 2.5 млн грн, ну а при курсе 20 (это еще большой), это будет 125куе. В принципе это будет на уровне пика 2008 года, тут то и нужно наверное продавать все что есть и брать Канберру (или что то не менее далекое).

хватит чушь нести. уже не говоря о 20летней окупаемости - норм бизнес под 5%? и при кредите под 12?
блд, гребанные наши вузы, понавыпускали гореэкономистов, которые просто бред несут.
итак, бюджет- песня:
Зображення
+ страна нагребла долгов только с начала года на 278млрд под 18% чтобы давать под 12?
вывод простой - премьер такой же ... спец разговорного жанра как и гарант.
кто платить будет за банкет?
не ну я понимаю - главное чтоб ваш мелкий бизнес рос и не падал, а то еще и работать придется)
уже жду реакцию zzz (еще один видный экономический мыслитель).
резюме по теме: в дорожайку на форуме уже почти никто не верит, но оставшиеся зууубами держат позиции)
Востаннє редагувалось jj1981ua в Нед 15 вер, 2019 21:51, всього редагувалось 2 разів.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:49

  Жека79 написав:Всем салют!!!!

Я смотрю тут весело, Трибека жжет напалмом))) то на курсы риелторов с дипломом, то в церковь, то к бабушкам на паи пораскручивать.....

По теме ветки все как всегда--половина за обвал\половина за рист??

Я опять был на ифе в Берлине, пока чухался остались какие то невминяемые отели с ценником под 1.800-2к евро за 5 ночей. Гребаный Берлин там вечно как попадаешь на время выставки или берлинале то ценники на на аренду уходят в космос.
Знакомый немец кент говорит давай ко мне, неделю назад съехали квартиранты с той хаты что он сдавал , можешь пожить без проблем. Хата на Курфюрстендамме, типа у нас Крещатик, самый центр Берлина, но старая и в старом доме. Потом спросил скоко такой старый шлак стоит--говорит около 6к евро за м2(((. Ну то Берлин, а что у нас по Киеву?
Я не могу понять парадокс--элитка снижается(вторичка, ОП не в счет) , не сильно но по чуть вроде снижается, а непонятный шлак нехило так подрос в цене. Что за перекосы??

ПС. как вам новое законы от Зе?

Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:53

  Первый написав:
investorkiev написав:
  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.


***, директор по продаже меда, организатор продажи посуды....
Я не понял, это самые высокооплачиваемые позиции в стране?? А где «директор АЭС», инжинер гидроэлектростанций, авиаконструкторы, автомобильные дизайнеры, аналитики фондового рынка и прочие профессии, без которых немыслима экономика нормальной страны в 21 веке?


директор АЕС

https://declarations.com.ua/declaration ... 5f1c467261

Красиво ответили на этот возмущенный спич. И это он еще биткоэны в декларации не засветил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:56

  airmax78 написав:Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!


Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:58

  Первый написав:
investorkiev написав:
  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.


***, директор по продаже меда, организатор продажи посуды....
Я не понял, это самые высокооплачиваемые позиции в стране?? А где «директор АЭС», инжинер гидроэлектростанций, авиаконструкторы, автомобильные дизайнеры, аналитики фондового рынка и прочие профессии, без которых немыслима экономика нормальной страны в 21 веке?


директор АЕС

https://declarations.com.ua/declaration ... 5f1c467261

недашковский уже лет 15 миллионер
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