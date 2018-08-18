Жека79 написав:

Всем салют!!!!Я смотрю тут весело, Трибека жжет напалмом))) то на курсы риелторов с дипломом, то в церковь, то к бабушкам на паи пораскручивать.....По теме ветки все как всегда--половина за обвал\половина за рист??Я опять был на ифе в Берлине, пока чухался остались какие то невминяемые отели с ценником под 1.800-2к евро за 5 ночей. Гребаный Берлин там вечно как попадаешь на время выставки или берлинале то ценники на на аренду уходят в космос.Знакомый немец кент говорит давай ко мне, неделю назад съехали квартиранты с той хаты что он сдавал , можешь пожить без проблем. Хата на Курфюрстендамме, типа у нас Крещатик, самый центр Берлина, но старая и в старом доме. Потом спросил скоко такой старый шлак стоит--говорит около 6к евро за м2(((. Ну то Берлин, а что у нас по Киеву?Я не могу понять парадокс--элитка снижается(вторичка, ОП не в счет) , не сильно но по чуть вроде снижается, а непонятный шлак нехило так подрос в цене. Что за перекосы??ПС. как вам новое законы от Зе?