Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.
***, директор по продаже меда, организатор продажи посуды.... Я не понял, это самые высокооплачиваемые позиции в стране?? А где «директор АЭС», инжинер гидроэлектростанций, авиаконструкторы, автомобильные дизайнеры, аналитики фондового рынка и прочие профессии, без которых немыслима экономика нормальной страны в 21 веке?
hume написав:Ну норм. Интересно сколько аренд?? 300-500?
В Мск норма это где то 250 аренд.
Нет никакого смысла там покупать квартиру под аренду - разве что посуточную или какой-то экстрадешевый вариант.
Ипотека шпарит шо дурная, под 10% в рублях, есть куча льгот (материнский капитал можно использовать на первый взнос, ипотека для военных и т.д).
Короче, мы наглядно видим пример того, что случится у нас, как только команда ЗЕ выполнит обещание и сделает ставку по ипотеке 12% (желательно еще нагнуть хотябы госбанки чтобы выдавали ее в больших количествах).
Наше будущее - 250 аренд, а это значит что сферическая Круша в вакууме с арендой 10тыс грн будет стоить 250*10= 2.5 млн грн, ну а при курсе 20 (это еще большой), это будет 125куе. В принципе это будет на уровне пика 2008 года, тут то и нужно наверное продавать все что есть и брать Канберру (или что то не менее далекое).
хватит чушь нести. уже не говоря о 20летней окупаемости - норм бизнес под 5%? и при кредите под 12? блд, гребанные наши вузы, понавыпускали гореэкономистов, которые просто бред несут. итак, бюджет- песня: + страна нагребла долгов только с начала года на 278млрд под 18% чтобы давать под 12? вывод простой - премьер такой же ... спец разговорного жанра как и гарант. кто платить будет за банкет? не ну я понимаю - главное чтоб ваш мелкий бизнес рос и не падал, а то еще и работать придется) уже жду реакцию zzz (еще один видный экономический мыслитель). резюме по теме: в дорожайку на форуме уже почти никто не верит, но оставшиеся зууубами держат позиции)
Востаннє редагувалось jj1981ua в Нед 15 вер, 2019 21:51, всього редагувалось 2 разів.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Я смотрю тут весело, Трибека жжет напалмом))) то на курсы риелторов с дипломом, то в церковь, то к бабушкам на паи пораскручивать.....
По теме ветки все как всегда--половина за обвал\половина за рист??
Я опять был на ифе в Берлине, пока чухался остались какие то невминяемые отели с ценником под 1.800-2к евро за 5 ночей. Гребаный Берлин там вечно как попадаешь на время выставки или берлинале то ценники на на аренду уходят в космос. Знакомый немец кент говорит давай ко мне, неделю назад съехали квартиранты с той хаты что он сдавал , можешь пожить без проблем. Хата на Курфюрстендамме, типа у нас Крещатик, самый центр Берлина, но старая и в старом доме. Потом спросил скоко такой старый шлак стоит--говорит около 6к евро за м2(((. Ну то Берлин, а что у нас по Киеву? Я не могу понять парадокс--элитка снижается(вторичка, ОП не в счет) , не сильно но по чуть вроде снижается, а непонятный шлак нехило так подрос в цене. Что за перекосы??
ПС. как вам новое законы от Зе?
Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!
airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.
***, директор по продаже меда, организатор продажи посуды.... Я не понял, это самые высокооплачиваемые позиции в стране?? А где «директор АЭС», инжинер гидроэлектростанций, авиаконструкторы, автомобильные дизайнеры, аналитики фондового рынка и прочие профессии, без которых немыслима экономика нормальной страны в 21 веке?
airmax78 написав:Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!
Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.
***, директор по продаже меда, организатор продажи посуды.... Я не понял, это самые высокооплачиваемые позиции в стране?? А где «директор АЭС», инжинер гидроэлектростанций, авиаконструкторы, автомобильные дизайнеры, аналитики фондового рынка и прочие профессии, без которых немыслима экономика нормальной страны в 21 веке?
Оранжевый-хит сезона написав:сейчас в Амстердаме телеком выставка, приезжает 100 000 человек. Погугли цены...
В амстердаме и так дорого, дороже чем в Берлине, а если туда приедет 100т народу в город населением меньше миллиона то хз что там вообще будет. Но Берлин же огромный город, под 4 ляма официально и думаю около 2 лямов понаехов которые там уже на каждом углу, для них какая то выставка или кинофестиваль должна была рассосаться незаметно, но нет блин, вечно какая то дичь с ценами
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
airmax78 написав:Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!
Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
Не, 3900 - это в сданном доме. Во второй очереди, пока, дешевле, но не на много. Парк-Авеню это все-таки не элитка и там у ОП всегда были свои взгляды на цены. Вчера проезжал по переулку Бурмистренко... Как же несуразно там смотрится этот Парк Авеню. Там бы любимых Трибековых стен утепленной панели поставить. Хотя, они +/- там и стоят и в их окружении такой космический корабль "Парк Авеню".
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 15 вер, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!
Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
Не, 3900 - это в сданном доме. Во второй очереди, пока, дешевле, но не на много. Парк-Авеню это все-таки не элитка и там у ОП всегда были свои взгляды на цены. Вчера проезжал по переулку Бурмистренко... Как же несуразно там смотрится этот Парк Авеню.
может и не єлитка но во дворе там хорошо, и лифті в паркинг
airmax78 написав:Не, 3900 - это в сданном доме. Во второй очереди, пока, дешевле, но не на много. Парк-Авеню это все-таки не элитка и там у ОП всегда были свои взгляды на цены. Вчера проезжал по переулку Бурмистренко... Как же несуразно там смотрится этот Парк Авеню.
может и не єлитка но во дворе там хорошо, и лифті в паркинг
Лифт в паркинг - из э маст. Без него уже даже бизнес - не бизнес. Не то что элитка.