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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1718171917201721

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:52

  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.


Познакомился с телочкой, снимает хату на печерске. Бровист.
Процедура состоит из двух сеансов, первое нанесение , ну и вторая коррекция.
Цена на первую - 2000 грн , вторая процедура - 1000 грн.
Все процедуры делает у себя на съемной квартире.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:06

  zzzzzz написав:Познакомился с телочкой,


В тиндере или на мамбе?)))) С арендой просит помочь? :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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