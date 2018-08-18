Познакомился с телочкой, снимает хату на печерске. Бровист.
Процедура состоит из двух сеансов, первое нанесение , ну и вторая коррекция.
Цена на первую - 2000 грн , вторая процедура - 1000 грн.
Все процедуры делает у себя на съемной квартире.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 22:52
Познакомился с телочкой, снимает хату на печерске. Бровист.
Процедура состоит из двух сеансов, первое нанесение , ну и вторая коррекция.
Цена на первую - 2000 грн , вторая процедура - 1000 грн.
Все процедуры делает у себя на съемной квартире.
Живите своим умом!
Додано: Нед 15 вер, 2019 23:06
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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