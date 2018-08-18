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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2019 22:52
airmax78 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/456114/60-tys-grn-i-vyshe-komu-obeshhayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu
Да уж... Цены на бизнес-класс - вверх. Без вариантов. Раз такие цифры не стесняются выкладывать на rabota.ua, значит этим уровнем уже никого не удивишь.
Познакомился с телочкой, снимает хату на печерске. Бровист.
Процедура состоит из двух сеансов, первое нанесение , ну и вторая коррекция.
Цена на первую - 2000 грн , вторая процедура - 1000 грн.
Все процедуры делает у себя на съемной квартире.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 15 вер, 2019 23:06
zzzzzz написав:
Познакомился с телочкой,
В тиндере или на мамбе?)))) С арендой просит помочь?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Пон 16 вер, 2019 01:35
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Не, 3900 - это в сданном доме. Во второй очереди, пока, дешевле, но не на много.
Парк-Авеню это все-таки не элитка и там у ОП всегда были свои взгляды на цены. Вчера проезжал по переулку Бурмистренко... Как же несуразно там смотрится этот Парк Авеню.
может и не єлитка но во дворе там хорошо, и лифті в паркинг
Лифт в паркинг - из э маст. Без него уже даже бизнес - не бизнес. Не то что элитка.
У меня в неохруще в паркинг ведет лестница. Это не считается элиткой?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 02:21
Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
может и не єлитка но во дворе там хорошо, и лифті в паркинг
Лифт в паркинг - из э маст. Без него уже даже бизнес - не бизнес. Не то что элитка.
У меня в неохруще в паркинг ведет лестница. Это не считается элиткой?
Разница между вашим неохрущем и элиткой такая же как между лестницей и лифтом.
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