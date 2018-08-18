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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1718171917201721

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 01:35

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Не, 3900 - это в сданном доме. Во второй очереди, пока, дешевле, но не на много.
Парк-Авеню это все-таки не элитка и там у ОП всегда были свои взгляды на цены. Вчера проезжал по переулку Бурмистренко... Как же несуразно там смотрится этот Парк Авеню.

может и не єлитка но во дворе там хорошо, и лифті в паркинг

Лифт в паркинг - из э маст. Без него уже даже бизнес - не бизнес. Не то что элитка.

У меня в неохруще в паркинг ведет лестница. Это не считается элиткой?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 02:21

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:может и не єлитка но во дворе там хорошо, и лифті в паркинг

Лифт в паркинг - из э маст. Без него уже даже бизнес - не бизнес. Не то что элитка.

У меня в неохруще в паркинг ведет лестница. Это не считается элиткой?

Разница между вашим неохрущем и элиткой такая же как между лестницей и лифтом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 06:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  airmax78 написав:Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!


Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
в парк авеню в 2008 па 2 куе на котловане было.
Па 2100 в 2019 это вообще офигели.
Хрущик зафиксировал 3х кратного лося. Мопи не минут фиксануть +. Общественность не поймет.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 16 вер, 2019 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
Жека79 написав:
  airmax78 написав:Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!


Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
в парк авеню в 2008 па 2 куе на котловане было.
Па 2100 в 2019 это вообще офигели.
Как по мне то 2100 это хорошая цена за парк авеню.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:54

  Оранжевый-хит сезона написав:
Первый написав:
Жека79 написав:
Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
в парк авеню в 2008 па 2 куе на котловане было.
Па 2100 в 2019 это вообще офигели.
Как по мне то 2100 это хорошая цена за парк авеню.

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На фоне 3900 за Тетрис - наверное да.
airmax78
 
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