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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 01:35
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Не, 3900 - это в сданном доме. Во второй очереди, пока, дешевле, но не на много.
Парк-Авеню это все-таки не элитка и там у ОП всегда были свои взгляды на цены. Вчера проезжал по переулку Бурмистренко... Как же несуразно там смотрится этот Парк Авеню.
может и не єлитка но во дворе там хорошо, и лифті в паркинг
Лифт в паркинг - из э маст. Без него уже даже бизнес - не бизнес. Не то что элитка.
У меня в неохруще в паркинг ведет лестница. Это не считается элиткой?
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 16 вер, 2019 02:21
Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
может и не єлитка но во дворе там хорошо, и лифті в паркинг
Лифт в паркинг - из э маст. Без него уже даже бизнес - не бизнес. Не то что элитка.
У меня в неохруще в паркинг ведет лестница. Это не считается элиткой?
Разница между вашим неохрущем и элиткой такая же как между лестницей и лифтом.
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airmax78
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Додано: Пон 16 вер, 2019 06:20
Жека79 написав: airmax78 написав:
Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!
Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
в парк авеню в 2008 па 2 куе на котловане было.
Па 2100 в 2019 это вообще офигели.
Хрущик зафиксировал 3х кратного лося. Мопи не минут фиксануть +. Общественность не поймет.
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 16 вер, 2019 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 07:37
Первый написав: Жека79 написав: airmax78 написав:
Ну а какая элитка-то снижается? Тетрис вон снизили на 25% - до 3900 за метр. Нам такое снижение не нужно!
Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
в парк авеню в 2008 па 2 куе на котловане было.
Па 2100 в 2019 это вообще офигели.
Как по мне то 2100 это хорошая цена за парк авеню.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 16 вер, 2019 07:54
Оранжевый-хит сезона написав: Первый написав:
Жека79 написав:
Верно, это в оп. А в сданном доме (вторичка) дешевле. Такая же фигня по БФ, новолипки, риверу, парк-авеню. Парк-авеню для примера в оп по 2600-2700 с видом в трусы низкий этаж, а на вторичке (уже с доками по 2.2-2.1к можно найти)
в парк авеню в 2008 па 2 куе на котловане было.
Па 2100 в 2019 это вообще офигели.
Как по мне то 2100 это хорошая цена за парк авеню.
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На фоне 3900 за Тетрис - наверное да.
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airmax78
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:30
после открытого рынка земли мы будем вспоминать тетрис по 3900 как шара(
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Карем
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:32
еще недавно был тетрис па2000 - все кричали дорого и не верили что будет дороже
цена стала 3900.
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Карем
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:45
Карем написав:
еще недавно был тетрис па2000 - все кричали дорого и не верили что будет дороже
цена стала 3900.
Такое впечатление что десяток модных ЖК это главное жилье Киева.
Эти ЖК это 1% от киевской недвиги. Ну может 2%
Вот официальные данные. На 1 июля наявне населення Киева - 2952692
Население Печерского района - 161701 ( 5,5% )
kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:56
zzzzzz написав: Карем написав:
еще недавно был тетрис па2000 - все кричали дорого и не верили что будет дороже
цена стала 3900.
Такое впечатление что десяток модных ЖК это главное жилье Киева.
Эти ЖК это 1% от киевской недвиги. Ну может 2%
Вот официальные данные. На 1 июля наявне населення Киева - 2952692
Население Печерского района - 161701 ( 5,5% )
kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
Однозначно ні. Проте чомусь за норм квартиру на борщаговці за 19.5 куе Я був в жорсткій формі закиданий форумчанами тапками.
А таких будинків не 10 штук на Київ.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:58
zzzzzz написав: Карем написав:
еще недавно был тетрис па2000 - все кричали дорого и не верили что будет дороже
цена стала 3900.
Такое впечатление что десяток модных ЖК это главное жилье Киева.
Эти ЖК это 1% от киевской недвиги. Ну может 2%
Вот официальные данные. На 1 июля наявне населення Киева - 2952692
Население Печерского района - 161701 ( 5,5% )
kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
ну вы серьезно верите что в киеве 3 млн человек?
еще в 80х в киеве было 3 млн.
за это время киев вырос в 2 раза.
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
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Карем
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