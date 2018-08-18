Карем
А вы серьезно считаете что там живет больше ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:16
Карем
А вы серьезно считаете что там живет больше ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:31
... але, за 28К на котловані 2р.тому - це норм!
... от в моєму новому будинку, де скоро поселюсь, теж ліфти їдуть в паркінг.... - виходить, що класу "комфорт" - повністю відповідає?
- ну і ще самі ліфти, фірми Шиндлер - гарні..... - і фасад гарний....
- а от сама халтурна робота, яка проявляється на стінах/вікнах/(стиках) - попахує економом...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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