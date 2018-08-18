Карем
А вы серьезно считаете что там живет больше ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:16
Карем
А вы серьезно считаете что там живет больше ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:31
...але, за 28К на котловані 2р.тому(50м2+) - це норм!
... от в моєму новому будинку, де скоро поселюсь, теж ліфти їдуть в паркінг.... - виходить, що класу "комфорт" - повністю відповідає?
- ну і ще самі ліфти, фірми Шиндлер - гарні..... - і фасад гарний....
- а от сама халтурна робота, яка проявляється на стінах/вікнах/(стиках) - попахує економом...
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 16 вер, 2019 10:38, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:36
вы серьезно задаете повторно глупые вопросы?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:39
Сейчас идет очередной аукцион по продаже квартиры 48 кв.м. в Кристал парке
Стартовая цена 2,271 млн.
на сейчас опустились до 1,953 млн , торги продолжаются.
Аукционы которые прошли но находятся в стадии подписания контракта.
19 августа - стартовая 2,418 - победитель 1,744 млн
27 августа - стартовал 2,385 - победитель 1,645
10 сентября - стартовал 2,095 - победитель 1,772
Все квартиры 48 кв.м.
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:42
Если вы с упрямством ждете что кто-то будет с вами спорить мне вас искренне жаль.
Советую вечером проехаться по этим новомоным ЖК и посмотреть в каком кол-ве окон горит свет. В Джеке свет вечерами горит в лучшем случае в 3-4% квартир.
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:06
Ценники задираются все выше и выше.
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:11
airmax78
Надо проверить местоположение квартир. Вы по номерам сможете ? ( может просто более удачно расположенные выставляются)
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:22
если вы верите что все новоможные ЖК стоят пустые мне вас искрене жаль.
в джеке полным ходом идут ремонты. можете сами убедиться днем как там работа кипит.
вы просите фото через 3-4 года после сдачи в эксплуатацию и выдачи ключей.
вы наверное никогда в жизни не не делали дорого ремонт и наверное не знаете как скурпулезно подходят требовательные заказчики к этому вопросы. поэтому не редко ремонт идет более года, не считая времени сколько уходит на согласование проекта.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 11:23
может кто то рискнет из здешних купить на аукционе квартирку и расскажет как оно на самом деле?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 11:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жк стенфорд
хорошее место
встречаем новый проект
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