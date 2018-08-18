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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1720172117221723>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:16

Карем
А вы серьезно считаете что там живет больше ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:31

...але, за 28К на котловані 2р.тому(50м2+) - це норм!

... от в моєму новому будинку, де скоро поселюсь, теж ліфти їдуть в паркінг.... - виходить, що класу "комфорт" - повністю відповідає?

- ну і ще самі ліфти, фірми Шиндлер - гарні..... - і фасад гарний....

- а от сама халтурна робота, яка проявляється на стінах/вікнах/(стиках) - попахує економом... :roll:
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 16 вер, 2019 10:38, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:36

  zzzzzz написав:Карем
А вы серьезно считаете что там живет больше ?

вы серьезно задаете повторно глупые вопросы?
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:39

Сейчас идет очередной аукцион по продаже квартиры 48 кв.м. в Кристал парке
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-21-000014-b

Стартовая цена 2,271 млн.
на сейчас опустились до 1,953 млн , торги продолжаются.

Аукционы которые прошли но находятся в стадии подписания контракта.
19 августа - стартовая 2,418 - победитель 1,744 млн
27 августа - стартовал 2,385 - победитель 1,645
10 сентября - стартовал 2,095 - победитель 1,772

Все квартиры 48 кв.м.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:42

  Карем написав:
  zzzzzz написав:Карем
А вы серьезно считаете что там живет больше ?

вы серьезно задаете повторно глупые вопросы?

Если вы с упрямством ждете что кто-то будет с вами спорить мне вас искренне жаль.
Советую вечером проехаться по этим новомоным ЖК и посмотреть в каком кол-ве окон горит свет. В Джеке свет вечерами горит в лучшем случае в 3-4% квартир.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:06

  zzzzzz написав:Сейчас идет очередной аукцион по продаже квартиры 48 кв.м. в Кристал парке
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-21-000014-b

Стартовая цена 2,271 млн.
на сейчас опустились до 1,953 млн , торги продолжаются.

Аукционы которые прошли но находятся в стадии подписания контракта.
19 августа - стартовая 2,418 - победитель 1,744 млн
27 августа - стартовал 2,385 - победитель 1,645
10 сентября - стартовал 2,095 - победитель 1,772

Все квартиры 48 кв.м.

Ценники задираются все выше и выше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:11

airmax78
Надо проверить местоположение квартир. Вы по номерам сможете ? ( может просто более удачно расположенные выставляются)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:22

  zzzzzz написав:
  Карем написав:
  zzzzzz написав:Карем
А вы серьезно считаете что там живет больше ?

вы серьезно задаете повторно глупые вопросы?

Если вы с упрямством ждете что кто-то будет с вами спорить мне вас искренне жаль.
Советую вечером проехаться по этим новомоным ЖК и посмотреть в каком кол-ве окон горит свет. В Джеке свет вечерами горит в лучшем случае в 3-4% квартир.

если вы верите что все новоможные ЖК стоят пустые мне вас искрене жаль.
в джеке полным ходом идут ремонты. можете сами убедиться днем как там работа кипит.
вы просите фото через 3-4 года после сдачи в эксплуатацию и выдачи ключей.
вы наверное никогда в жизни не не делали дорого ремонт и наверное не знаете как скурпулезно подходят требовательные заказчики к этому вопросы. поэтому не редко ремонт идет более года, не считая времени сколько уходит на согласование проекта.
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:23

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Сейчас идет очередной аукцион по продаже квартиры 48 кв.м. в Кристал парке
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-08-21-000014-b

Стартовая цена 2,271 млн.
на сейчас опустились до 1,953 млн , торги продолжаются.

Аукционы которые прошли но находятся в стадии подписания контракта.
19 августа - стартовая 2,418 - победитель 1,744 млн
27 августа - стартовал 2,385 - победитель 1,645
10 сентября - стартовал 2,095 - победитель 1,772

Все квартиры 48 кв.м.

Ценники задираются все выше и выше.


может кто то рискнет из здешних купить на аукционе квартирку и расскажет как оно на самом деле?
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жк стенфорд
хорошее место
встречаем новый проект
https://perfect-group.ua/ru/stanford/?u ... _term=4772
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Карем
 
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