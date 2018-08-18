стартовая цена 1800 долл за 2й этаж с видом в стену у сомнительного застройщика и непонятными сроками
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где дешевей то?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 11:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
стартовая цена 1800 долл за 2й этаж с видом в стену у сомнительного застройщика и непонятными сроками
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где дешевей то?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:08
А смысл покупки ? Цена голых стен 70 куе за 48 кв.
Вложить надо для сдачи наверно еще 30 куе, а может и 50 куе.
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:32
ну так, проверить, не заберет ли бывший владелец через суды обратно квартиру)
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:06
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