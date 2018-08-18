стартовая цена 1800 долл за 2й этаж с видом в стену у сомнительного застройщика и непонятными сроками
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где дешевей то?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
стартовая цена 1800 долл за 2й этаж с видом в стену у сомнительного застройщика и непонятными сроками
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где дешевей то?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:08
А смысл покупки ? Цена голых стен 70 куе за 48 кв.
Вложить надо для сдачи наверно еще 30 куе, а может и 50 куе.
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:32
ну так, проверить, не заберет ли бывший владелец через суды обратно квартиру)
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:06
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:17
Что-то странное происходит. Цены растут. Готовое разбирают. В ЦП закрыли отдел продаж - продали все. В Тетрисе осталась 1 квартира в готовом доме. В этом несчастном Арт-Холле на отшибе - остались только гигантские метражи. У Саги в Резиденте - почти ничего не осталось. Ценник - от 60К за метр. В Эйнштейне последняя квартира, но с шикарной террасой, но на террасу выходят вентканалы всего стояка - по 58К готовы уступить. Последняя квартира (и не факт что еще есть - 2х недельной давности инфа).
Что за пир во время чумы?
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