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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:39
стартовая цена 1800 долл за 2й этаж с видом в стену у сомнительного застройщика и непонятными сроками
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где дешевей то?
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Карем
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:08
Карем написав:
может кто то рискнет из здешних купить на аукционе квартирку и расскажет как оно на самом деле?
А смысл покупки ? Цена голых стен 70 куе за 48 кв.
Вложить надо для сдачи наверно еще 30 куе, а может и 50 куе.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:32
zzzzzz написав: Карем написав:
может кто то рискнет из здешних купить на аукционе квартирку и расскажет как оно на самом деле?
А смысл покупки ? Цена голых стен 70 куе за 48 кв.
Вложить надо для сдачи наверно еще 30 куе, а может и 50 куе.
ну так, проверить, не заберет ли бывший владелец через суды обратно квартиру)
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Карем
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:06
zzzzzz написав:airmax78
Надо проверить местоположение квартир. Вы по номерам сможете ? ( может просто более удачно расположенные выставляются)
Я был во всех, что сейчас выставляются. Ничего особенного.
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airmax78
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:17
Карем написав:
стартовая цена 1800 долл за 2й этаж с видом в стену у сомнительного застройщика и непонятными сроками
====
где дешевей то?
Что-то странное происходит. Цены растут. Готовое разбирают. В ЦП закрыли отдел продаж - продали все. В Тетрисе осталась 1 квартира в готовом доме. В этом несчастном Арт-Холле на отшибе - остались только гигантские метражи. У Саги в Резиденте - почти ничего не осталось. Ценник - от 60К за метр. В Эйнштейне последняя квартира, но с шикарной террасой, но на террасу выходят вентканалы всего стояка - по 58К готовы уступить (и не факт что еще есть - 2х недельной давности инфа).
Что за пир во время чумы?
На телепон сыпятся СМСки: ЖК Кандинский: плановое повышение цен. ЖК Рыбальский: плановое повышение цен...
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:20
Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.
P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?
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airmax78
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:25
airmax78 написав:
Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.
P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?
до 2008 еще не дотягивает
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plugatyrev
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:26
airmax78 написав:
Что-то странное происходит. Цены растут. Готовое разбирают. В ЦП закрыли отдел продаж - продали все. В Тетрисе осталась 1 квартира в готовом доме. В этом несчастном Арт-Холле на отшибе - остались только гигантские метражи. У Саги в Резиденте - почти ничего не осталось. Ценник - от 60К за метр. В Эйнштейне последняя квартира, но с шикарной террасой, но на террасу выходят вентканалы всего стояка - по 58К готовы уступить (и не факт что еще есть - 2х недельной давности инфа).
Что за пир во время чумы?
На телепон сыпятся СМСки: ЖК Кандинский: плановое повышение цен. ЖК Рыбальский: плановое повышение цен...
Арт-Холл не на отшибе и продают там не так и много квартир уже 8 лет.
А ажиотаж, видимо,как в 2008г при ослаблении доллара до 4,5 грн и судорожного поиска вложений
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:31
plugatyrev написав: airmax78 написав:
Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.
P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?
до 2008 еще не дотягивает
все идет к тому что цены 2008 года мы перебьем
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
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Карем
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:32
Карем написав: plugatyrev написав: airmax78 написав:
Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.
P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?
до 2008 еще не дотягивает
все идет к тому что цены 2008 года мы перебьем
ну тем больнее будет
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plugatyrev
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