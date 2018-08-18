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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

стартовая цена 1800 долл за 2й этаж с видом в стену у сомнительного застройщика и непонятными сроками
====
где дешевей то?
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:08

  Карем написав:может кто то рискнет из здешних купить на аукционе квартирку и расскажет как оно на самом деле?


А смысл покупки ? Цена голых стен 70 куе за 48 кв.
Вложить надо для сдачи наверно еще 30 куе, а может и 50 куе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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32
7
2
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:32

  zzzzzz написав:
  Карем написав:может кто то рискнет из здешних купить на аукционе квартирку и расскажет как оно на самом деле?


А смысл покупки ? Цена голых стен 70 куе за 48 кв.
Вложить надо для сдачи наверно еще 30 куе, а может и 50 куе.

ну так, проверить, не заберет ли бывший владелец через суды обратно квартиру)
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:06

  zzzzzz написав:airmax78
Надо проверить местоположение квартир. Вы по номерам сможете ? ( может просто более удачно расположенные выставляются)

Я был во всех, что сейчас выставляются. Ничего особенного.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:17

  Карем написав:стартовая цена 1800 долл за 2й этаж с видом в стену у сомнительного застройщика и непонятными сроками
====
где дешевей то?

Что-то странное происходит. Цены растут. Готовое разбирают. В ЦП закрыли отдел продаж - продали все. В Тетрисе осталась 1 квартира в готовом доме. В этом несчастном Арт-Холле на отшибе - остались только гигантские метражи. У Саги в Резиденте - почти ничего не осталось. Ценник - от 60К за метр. В Эйнштейне последняя квартира, но с шикарной террасой, но на террасу выходят вентканалы всего стояка - по 58К готовы уступить (и не факт что еще есть - 2х недельной давности инфа).
Что за пир во время чумы?
На телепон сыпятся СМСки: ЖК Кандинский: плановое повышение цен. ЖК Рыбальский: плановое повышение цен...
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.
P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:25

  airmax78 написав:Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.
P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?

до 2008 еще не дотягивает :(
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:26

  airmax78 написав:Что-то странное происходит. Цены растут. Готовое разбирают. В ЦП закрыли отдел продаж - продали все. В Тетрисе осталась 1 квартира в готовом доме. В этом несчастном Арт-Холле на отшибе - остались только гигантские метражи. У Саги в Резиденте - почти ничего не осталось. Ценник - от 60К за метр. В Эйнштейне последняя квартира, но с шикарной террасой, но на террасу выходят вентканалы всего стояка - по 58К готовы уступить (и не факт что еще есть - 2х недельной давности инфа).
Что за пир во время чумы?
На телепон сыпятся СМСки: ЖК Кандинский: плановое повышение цен. ЖК Рыбальский: плановое повышение цен...


Арт-Холл не на отшибе и продают там не так и много квартир уже 8 лет.
А ажиотаж, видимо,как в 2008г при ослаблении доллара до 4,5 грн и судорожного поиска вложений
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:31

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.
P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?

до 2008 еще не дотягивает :(


все идет к тому что цены 2008 года мы перебьем
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:32

  Карем написав:
  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.
P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?

до 2008 еще не дотягивает :(


все идет к тому что цены 2008 года мы перебьем

ну тем больнее будет :wink:
plugatyrev
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