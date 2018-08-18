Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется. P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?
Кстати, у меня такое ощущение есть и к тому же, не помню кто, но на форуме 1.5-2 года назад выкладывал инсайд о сговоре застройщиков по поводу синхронного повышения цен. Текущая ситуация дает основание верить той информации.
airmax78 написав:Что-то странное происходит. Цены растут. Готовое разбирают. В ЦП закрыли отдел продаж - продали все. В Тетрисе осталась 1 квартира в готовом доме. В этом несчастном Арт-Холле на отшибе - остались только гигантские метражи. У Саги в Резиденте - почти ничего не осталось. Ценник - от 60К за метр. В Эйнштейне последняя квартира, но с шикарной террасой, но на террасу выходят вентканалы всего стояка - по 58К готовы уступить (и не факт что еще есть - 2х недельной давности инфа). Что за пир во время чумы? На телепон сыпятся СМСки: ЖК Кандинский: плановое повышение цен. ЖК Рыбальский: плановое повышение цен...
Арт-Холл не на отшибе и продают там не так и много квартир уже 8 лет. А ажиотаж, видимо,как в 2008г при ослаблении доллара до 4,5 грн и судорожного поиска вложений
Ну, ОК, Арт Холл проехали - там все равно уже ничего для обычных людей не осталось. Но все остальное как объяснить? В каждом из перечисленных объектов цена квартиры от 200куе (двухи/трехи). В Саге и у КАНа уже, скороее, от 250куе. Кто это все покупает?
airmax78 написав:Ну, ОК, Арт Холл проехали - там все равно уже ничего для обычных людей не осталось. Но все остальное как объяснить? В каждом из перечисленных объектов цена квартиры от 200куе (двухи/трехи). В Саге и у КАНа уже, скороее, от 250куе. Кто это все покупает?
Мне это непонятно т.к. в 2008г все лезли в долларовую ипотеку. а сейчас из какой заначки столько бабла вылезло? Может, легализуют ранее нажитое перед налоговым шухером.
airmax78 написав:Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется. P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?
Кстати, у меня такое ощущение есть и к тому же, не помню кто, но на форуме 1.5-2 года назад выкладывал инсайд о сговоре застройщиков по поводу синхронного повышения цен. Текущая ситуация дает основание верить той информации.
Допрыгаются шаромыги что СБУ всерьез займется расследованием их картельных сговоров. Потом им никаких квартир не хватит отмазаться.
airmax78 написав:Ну, ОК, Арт Холл проехали - там все равно уже ничего для обычных людей не осталось. Но все остальное как объяснить? В каждом из перечисленных объектов цена квартиры от 200куе (двухи/трехи). В Саге и у КАНа уже, скороее, от 250куе. Кто это все покупает?
Мне это непонятно т.к. в 2008г все лезли в долларовую ипотеку. а сейчас из какой заначки столько бабла вылезло? Может, легализуют ранее нажитое перед налоговым шухером.
Загадка. Хотя, в моем предыдущем доме %%40 инвесторов минимум были связаны с IT.