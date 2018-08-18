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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1722172317241725

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:37

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.
P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?


На фоне поступающих новостей уже и я заинтересовался Медовым, хотя когда был там на обьекте (зимой кажется) то навесил ярлык «омно».


Миллионы мух не могут ошибаться.

зы. не знаю насколько верить таким вещам, но точно нужно быть на стреме.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Политика США в отношении Зеленского резко сменилась от наблюдения над расшалившимся мальчиком, на жеcткое предупреждение в стиле "...this little bastard" Причина проста, неуемное желание Вовы установить контроль за всем и вся, и роспуск прекрасно отработавшей на выборах ЦВК.
Посольство США буквально отчеканило " Нынешняя власть несет ответственность за то, чтобы новая Центральная избирательная комиссия была независимой и беспристрастной, как и предыдущая, хорошо организовала и успешно провела исторические выборы 2019 года."
Но даже не это самое интересное. Самое интересное то, что главным двигателем этого решения, продавившим его и убедившим Зеленского в его нужности был Богдан. Богдан отойдя от Коломойского и решив вести свою игру, вдруг оказался не у дел. Ключевые посты заняты. Влияние Богдана ограничено узким кругом малоинтересных ему дел. Богдану нужен кризис в команде, на котором он переиграет роли и докажет свою незаменимость. И он создает этот кризис.

Черные лебеди недалеко...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:49

питання до знатоків, чому здувся прайс Аркади? чому дуже різко скоротилася пропозиція? :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:54

  TylerTruman_ написав:питання до знатоків, чому здувся прайс Аркади? чому дуже різко скоротилася пропозиція? :roll:


потому что захотели продать, а не продавать?

ПС видимо совсем нет покупателей после того как их кинули с Патриотикой на озерах.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Одиночный или множественный?


Вот, для ускорения повторного оргазма...

Бюджет-2020: Украина потратит на долги 438 млрд.
https://korrespondent.net/business/econ ... y-438-mlrd
Чукча2
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