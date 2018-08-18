Додано: Пон 16 вер, 2019 15:37

investorkiev написав: airmax78 написав: Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.

P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком? Начинаю понимать нетерпение Уну влошиться в Медовый - в такой обстановке нервозности - каждая неделя как месяц тянется.P.S. А может это кто-то искусно манипулирует рынком?



На фоне поступающих новостей уже и я заинтересовался Медовым, хотя когда был там на обьекте (зимой кажется) то навесил ярлык «омно». На фоне поступающих новостей уже и я заинтересовался Медовым, хотя когда был там на обьекте (зимой кажется) то навесил ярлык «омно».

Миллионы мух не могут ошибаться.зы. не знаю насколько верить таким вещам, но точно нужно быть на стреме.Политика США в отношении Зеленского резко сменилась от наблюдения над расшалившимся мальчиком, на жеcткое предупреждение в стиле "...this little bastard" Причина проста, неуемное желание Вовы установить контроль за всем и вся, и роспуск прекрасно отработавшей на выборах ЦВК.Посольство США буквально отчеканило " Нынешняя власть несет ответственность за то, чтобы новая Центральная избирательная комиссия была независимой и беспристрастной, как и предыдущая, хорошо организовала и успешно провела исторические выборы 2019 года."Но даже не это самое интересное. Самое интересное то, что главным двигателем этого решения, продавившим его и убедившим Зеленского в его нужности был Богдан. Богдан отойдя от Коломойского и решив вести свою игру, вдруг оказался не у дел. Ключевые посты заняты. Влияние Богдана ограничено узким кругом малоинтересных ему дел. Богдану нужен кризис в команде, на котором он переиграет роли и докажет свою незаменимость. И он создает этот кризис.