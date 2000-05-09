RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1724172517261727>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:14

Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))

Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ?
Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ?
А может резко выросли доходы бюджета ?

А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ?

Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35160
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3418 раз.
Подякували: 7397 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:23

  zzzzzz написав:Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))

Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ?
Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ?
А может резко выросли доходы бюджета ?

А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ?

Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?

Тоже думаю, что это развод лохов. В конце концов Ирпень - 15 мин до Академгородка и совсем другие цены. В центре жить вредно для здоровья.
airmax78
 
Повідомлень: 31588
З нами з: 25.10.12
Подякував: 811 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:24

  zzzzzz написав:Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))

Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ?
Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ?
А может резко выросли доходы бюджета ?

А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ?

Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?


Эти реформы, которые вы перечислили- возможно если будут выполнены, то приведут не к росту цен, а наоборот - к падению (в элитке так точно).
investorkiev
 
Повідомлень: 871
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:28

investorkiev

Вы путаете рост рынка с углублением сегментации.
В хороших локациях вероятно растут цены, в плохих падают. Но в целом по рынку +/-
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35160
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3418 раз.
Подякували: 7397 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:35

Зе - з народом!

... Зе-команда - не дурні! - зроблять поправки, відносно моєї підказки ;)
- на 100тис. дол. - 1% податку
- 200 - 2%
- 300 - 3%
....
- 1лям - 10%
- 2лями - 20%
....і т. д. до 80-90%! :)

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6893
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:37

  zzzzzz написав:Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))

Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ?
Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ?
А может резко выросли доходы бюджета ?

А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ?

Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?

Це не важливо зовсім. Пам'я таєте ціни 2007-2008 року?
В ті роки все що ви перелічили було зроблено?
Так що гривня на зміцнення, а ціни на нерухомість вгору.
sinus
 
Повідомлень: 635
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жду когда: польются деньги в рынок земли+ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.

Думаю это примерно через год. Вы офигеете тогда от цен.

А пока.... нужно подумать над Медовым.

Кстати Оранж не так уж и плох - одна из моих работниц по моему совету (а я - по совету Уну) купила там квартиру, с хорошей выгодной рассрочкой, скоро вроде уже достроится ее дом. Так что следим за ситуацией.
investorkiev
 
Повідомлень: 871
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:49

  investorkiev написав:Жду когда: польются деньги в рынок земли+ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.

Думаю это примерно через год. Вы офигеете тогда от цен.

А пока.... нужно подумать над Медовым.

Кстати Оранж не так уж и плох - одна из моих работниц по моему совету (а я - по совету Уну) купила там квартиру, с хорошей выгодной рассрочкой, скоро вроде уже достроится ее дом. Так что следим за ситуацией.

Orange by Unu - прекрасен. Это теперь визитная карточка Геоса.
airmax78
 
Повідомлень: 31588
З нами з: 25.10.12
Подякував: 811 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... ну, хто бажає заселитись в Долярчиковому будинку? :)
- от продають одні...... з АВТОРСЬКИМ дизайном! - який мені зовсім НЕ подобається!
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-d ... =10&page=1
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6893
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:02

sinus
С 2000 по 2008 был бешеный рост ВВП , вот данные МВФ
https://www.imf.org/external/pubs/ft/we ... P&grp=0&a=

Я понимаю что вам лень читать, по-этому приведу рост в %
2000 +5,9%
2001 +9,2%
2002 +5,3%
2003 +9,5%
2004 +11,8%
2005 +3,1%
2006 +7,6%
2007 +8,2%
2008 +2,2%

а теперь смотрим уже ближнее время
2014 -6,5%
2015 -9,8%
2016 +2,4%
2017 +2,5%
2018 +3,2%
2019 .......
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35160
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3418 раз.
Подякували: 7397 раз.
 
Профіль
32
7
2
  #<1 ... 1724172517261727>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1628, 1629, 1630
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16290 2571596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 08:22
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7536
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183329
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76332)
16.09.2019 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.