Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:14
Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))
Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ? Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ? А может резко выросли доходы бюджета ? А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ? Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 35160
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3418 раз.
Подякували: 7397 раз.
Профіль
32
7
2
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:23
zzzzzz написав:
Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))
Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ?
Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ?
А может резко выросли доходы бюджета ?
А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ?
Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?
Тоже думаю, что это развод лохов. В конце концов Ирпень - 15 мин до Академгородка и совсем другие цены. В центре жить вредно для здоровья.
airmax78
Повідомлень: 31588
З нами з: 25.10.12
Подякував: 811 раз.
Подякували: 3668 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:24
zzzzzz написав:
Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))
Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ?
Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ?
А может резко выросли доходы бюджета ?
А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ?
Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?
Эти реформы, которые вы перечислили- возможно если будут выполнены, то приведут не к росту цен, а наоборот - к падению (в элитке так точно).
investorkiev
Повідомлень: 871
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:28
investorkiev Вы путаете рост рынка с углублением сегментации. В хороших локациях вероятно растут цены, в плохих падают. Но в целом по рынку +/-
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 35160
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3418 раз.
Подякували: 7397 раз.
Профіль
32
7
2
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:35
... Зе-команда - не дурні! - зроблять поправки, відносно моєї підказки
- на 100тис. дол. - 1% податку
- 200 - 2%
- 300 - 3%
....
- 1лям - 10%
- 2лями - 20%
....і т. д. до 80-90%!
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! ©®™
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Повідомлень: 6893
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 473 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:37
zzzzzz написав:
Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))
Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ?
Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ?
А может резко выросли доходы бюджета ?
А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ?
Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?
Це не важливо зовсім. Пам'я таєте ціни 2007-2008 року?
В ті роки все що ви перелічили було зроблено?
Так що гривня на зміцнення, а ціни на нерухомість вгору.
sinus
Повідомлень: 635
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:43
Жду когда: польются деньги в рынок земли+ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.
Думаю это примерно через год. Вы офигеете тогда от цен. А пока.... нужно подумать над Медовым. Кстати Оранж не так уж и плох - одна из моих работниц по моему совету (а я - по совету Уну) купила там квартиру, с хорошей выгодной рассрочкой, скоро вроде уже достроится ее дом. Так что следим за ситуацией.
investorkiev
Повідомлень: 871
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:49
investorkiev написав:
Жду когда: польются деньги в рынок земли+ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.
Думаю это примерно через год. Вы офигеете тогда от цен.
А пока.... нужно подумать над Медовым.
Кстати Оранж не так уж и плох - одна из моих работниц по моему совету (а я - по совету Уну) купила там квартиру, с хорошей выгодной рассрочкой, скоро вроде уже достроится ее дом. Так что следим за ситуацией.
Orange by Unu - прекрасен. Это теперь визитная карточка Геоса.
airmax78
Повідомлень: 31588
З нами з: 25.10.12
Подякував: 811 раз.
Подякували: 3668 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:59
... ну, хто бажає заселитись в Долярчиковому будинку?
- от продають одні...... з АВТОРСЬКИМ дизайном! - який мені зовсім НЕ подобається!
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-d ... =10&page=1
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Повідомлень: 6893
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 473 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:02
sinus
С 2000 по 2008 был бешеный рост ВВП , вот данные МВФ
https://www.imf.org/external/pubs/ft/we ... P&grp=0&a=
Я понимаю что вам лень читать, по-этому приведу рост в %
2000 +5,9%
2001 +9,2%
2002 +5,3%
2003 +9,5%
2004 +11,8%
2005 +3,1%
2006 +7,6%
2007 +8,2%
2008 +2,2%
а теперь смотрим уже ближнее время
2014 -6,5%
2015 -9,8%
2016 +2,4%
2017 +2,5%
2018 +3,2%
2019 .......
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 35160
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3418 раз.
Подякували: 7397 раз.
Профіль
32
7
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
16290
2571595
8
7536
455
183329