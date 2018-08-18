Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:28
zzzzzz написав:
Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре.
А что дальше ?
Оборот розничной и оптовой торговли растет.
Стоимость всех услуг сильно растет.
Оператор интернет- магазина и парикмахер вряд ли без ипотеки купят квартиру, а вот их работодатели вполне потянут.
UA
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:31
Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.
airmax78
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:37
airmax78 написав:
Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.
Киван порешал?
UA
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:44
UA написав: zzzzzz написав:
Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?
Оборот розничной и оптовой торговли растет.
Стоимость всех услуг сильно растет.
Оператор интернет- магазина и парикмахер вряд ли без ипотеки купят квартиру, а вот их работодатели вполне потянут.
Это хто тебе сказал?
Vadim V
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:49
UA написав: airmax78 написав:
Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.
Киван порешал?
Уверен, что да. Там уже все идет к завершению. Па-багатому. Кич, конечно. Но по сравнению с выробом Геоса - просто дворец шейха.
airmax78
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:49
Vadim V написав: UA написав: zzzzzz написав:
Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?
Оборот розничной и оптовой торговли растет.
Стоимость всех услуг сильно растет.
Оператор интернет- магазина и парикмахер вряд ли без ипотеки купят квартиру, а вот их работодатели вполне потянут.
Это хто тебе сказал?
Экспорт +8% импорт +9% куда оно все девается? Таки растем
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:51
UA написав: airmax78 написав:
Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.
Киван порешал?
Это тот крайне редкий случай, когда готовый объект выглядит гораздо лучше рендеров.
airmax78
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:52
trololo написав:
Экспорт +8% импорт +9% куда оно все девается? Таки растем
Та на заборе ещё и не такое можно намалевать
.
Vadim V
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:53
Vadim V написав: trololo написав:
Экспорт +8% импорт +9% куда оно все девается? Таки растем
Та на заборе ещё и не такое можно намалевать
.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/08/114.pdf
Перед выборами как известно активно раздают плюшки населению. Кому гречку, кому денюжку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:56
zzzzzz написав:
Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))
Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ?
Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ?
А может резко выросли доходы бюджета ?
А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ?
Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?
Скоро доллар "па 20", зарплата грузчика 20 000 (в Куйове 30 000), поляки и румыны занимают с вечера очередь под украинскими консульствами за рабочими визами.
Gastarbaiter
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