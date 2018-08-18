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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17251726172717281729>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:28

  zzzzzz написав:Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?

Оборот розничной и оптовой торговли растет.
Стоимость всех услуг сильно растет.
Оператор интернет- магазина и парикмахер вряд ли без ипотеки купят квартиру, а вот их работодатели вполне потянут.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:37

  airmax78 написав:Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.

Киван порешал?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:44

  UA написав:
  zzzzzz написав:Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?

Оборот розничной и оптовой торговли растет.
Стоимость всех услуг сильно растет.
Оператор интернет- магазина и парикмахер вряд ли без ипотеки купят квартиру, а вот их работодатели вполне потянут.

Это хто тебе сказал? :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:49

  UA написав:
  airmax78 написав:Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.

Киван порешал?

Уверен, что да. Там уже все идет к завершению. Па-багатому. Кич, конечно. Но по сравнению с выробом Геоса - просто дворец шейха.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:49

  Vadim V написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?

Оборот розничной и оптовой торговли растет.
Стоимость всех услуг сильно растет.
Оператор интернет- магазина и парикмахер вряд ли без ипотеки купят квартиру, а вот их работодатели вполне потянут.

Это хто тебе сказал? :shock:


Экспорт +8% импорт +9% куда оно все девается? Таки растем
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:51

  UA написав:
  airmax78 написав:Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.

Киван порешал?

Это тот крайне редкий случай, когда готовый объект выглядит гораздо лучше рендеров.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:52

  trololo написав:
Экспорт +8% импорт +9% куда оно все девается? Таки растем

Та на заборе ещё и не такое можно намалевать :cry: .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:53

  Vadim V написав:
  trololo написав:
Экспорт +8% импорт +9% куда оно все девается? Таки растем

Та на заборе ещё и не такое можно намалевать :cry: .

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/08/114.pdf

Перед выборами как известно активно раздают плюшки населению. Кому гречку, кому денюжку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:56

  zzzzzz написав:Все уже в панике, аааа...все пропало...будет рист...даражай ))

Стесняюсь спросить, уже прошли какие-то реформы ?
Выросла раждаемость, или может вырос ВВП ?
А может резко выросли доходы бюджета ?

А может уже побороли всю контрабанду, сделали перезагрузку судебной системы, прекратили нелегальную добычу янтаря, узаконили игральный бизнес , а может уже коррупционеров начали сажать ?

Сейчас на рынок вышел отложенный спрос который накопился с марта, и аж до августа. И все это хлынуло в сентбяре. А что дальше ?

Скоро доллар "па 20", зарплата грузчика 20 000 (в Куйове 30 000), поляки и румыны занимают с вечера очередь под украинскими консульствами за рабочими визами.
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