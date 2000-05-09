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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1726172717281729>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:59

  Gastarbaiter написав:Скоро доллар "па 20", зарплата грузчика 20 000 (в Куйове 30 000), поляки и румыны занимают с вечера очередь под украинскими консульствами за рабочими визами.


Точно, а валюту будут печатать на Малой Арнаутской :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:03

  zzzzzz написав:sinus
С 2000 по 2008 был бешеный рост ВВП , вот данные МВФ
https://www.imf.org/external/pubs/ft/we ... P&grp=0&a=

Я понимаю что вам лень читать, по-этому приведу рост в %
2000 +5,9%
2001 +9,2%
2002 +5,3%
2003 +9,5%
2004 +11,8%
2005 +3,1%
2006 +7,6%
2007 +8,2%
2008 +2,2%

а теперь смотрим уже ближнее время
2014 -6,5%
2015 -9,8%
2016 +2,4%
2017 +2,5%
2018 +3,2%
2019 .......

Забудьте ви про те ВВП. В нашій країні закони економіки не працюють, тут працює тільки мати-спекуляція та батько- атаман. :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:09

  airmax78 написав:Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.


я тоже сегодня там был))) не удержался, достал телефон и сфоткал)))

жалко в кадр плохо попадал уеб..щный аурум от геоса, который они испаганили не успев достроить, чтоб вы понимали какой контраст!!!! но кадорр выглядит очень зачетно!!!


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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:12

Жека79
А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  airmax78 написав:Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.


я тоже сегодня там был))) не удержался, достал телефон и сфоткал)))

жалко в кадр плохо попадал уеб..щный аурум от геоса, который они испаганили не успев достроить, чтоб вы понимали какой контраст!!!! но кадорр выглядит очень зачетно!!!


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Прямо как в СССР однотипный массовый проект, в Одессе уже штук пятьдесят точно таких домов, прямо как ксерокопии.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:20

  Vadim V написав:
  trololo написав:
Экспорт +8% импорт +9% куда оно все девается? Таки растем

Та на заборе ещё и не такое можно намалевать :cry: .


У вас есть альтернативные цифры? Делитесь.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:21

freeze

Вот все 55 жемчужин на фото
http://gemchygina.od.ua/zhk/

Что вторая, что 54-ая , разницы никакой :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:24

  freeze написав:
Жека79 написав:
  airmax78 написав:Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.


я тоже сегодня там был))) не удержался, достал телефон и сфоткал)))

жалко в кадр плохо попадал уеб..щный аурум от геоса, который они испаганили не успев достроить, чтоб вы понимали какой контраст!!!! но кадорр выглядит очень зачетно!!!


Зображення


Прямо как в СССР однотипный массовый проект, в Одессе уже штук пятьдесят точно таких домов, прямо как ксерокопии.

Он их клепает как Трибека ремонты в Крушах. Зато точно в срок (часто с опережением), правда с одинаковыми проблемами. Но в Киеве о них еще не знают, так что норм. Первые инвесторы - в шоколаде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:24

  zzzzzz написав:Жека79
А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад.


Пару месяцев назад жил в 32й жемчужине. Соседей не то что слышно, я очень внятно мог понять о чем говорят за стенкой.
Единственное что радовало - вид с 23го этажа на море, первая линия.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:27

  Любопытный написав:
  zzzzzz написав:Жека79
А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад.


Пару месяцев назад жил в 32й жемчужине. Соседей не то что слышно, я очень внятно мог понять о чем говорят за стенкой.
Единственное что радовало - вид с 23го этажа на море, первая линия.

Да да да, я именно об этом. За стеной 2 девки жили, так я ночами слышал их сплетни ( спальни за общей стеной были .

Фриз расскажите о проблемах Кадорра
Живите своим умом!
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