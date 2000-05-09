Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад.
zzzzzz написав:Жека79 А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад.
Пару месяцев назад жил в 32й жемчужине. Соседей не то что слышно, я очень внятно мог понять о чем говорят за стенкой. Единственное что радовало - вид с 23го этажа на море, первая линия.
zzzzzz написав:Жека79 А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад.
Пару месяцев назад жил в 32й жемчужине. Соседей не то что слышно, я очень внятно мог понять о чем говорят за стенкой. Единственное что радовало - вид с 23го этажа на море, первая линия.
Да да да, я именно об этом. За стеной 2 девки жили, так я ночами слышал их сплетни ( спальни за общей стеной были .