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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1726172717281729

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Любопытный написав:Пару месяцев назад жил в 32й жемчужине. Соседей не то что слышно, я очень внятно мог понять о чем говорят за стенкой


Вы представляете как стеснительным людям тяжело в таких условиях наладить свою сексуальную жизнь.
Я как то в 90-х жил в Одессе в доме 19 века, на Старопортофранковской, первый этаж, толщина стен 120 см, чтобы открыть окно, приходилось залезать на подоконник и немного пройти до окна.
За несколько лет я не услышал ни единого звука от соседей, ни сверху, ни сбоку. Даже ни одного шороха.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:33

  zzzzzz написав:Жека79
А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад.


честно говоря без понятия, я внутрь не заходил а просто мимо проезжал, но если проблемы с шумкой то скорее всего стены из пеноблока без доп шумки. Я точно знаю что так в комфорт тауне-те кто нге делал сразу шумку просто потом переделывали ремонт, так как за стеной из пеноблока телевизор соседей было слышно громче ихнего :mrgreen:
а те кто делал--говорят нормалек
Естесствеено если квартира делается под аренду- а я думаю вы жили именно в такой, то никто на шумку тратиться не будет. А вот для себя думаю заморочатся и все будет более-менее
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:36

Жека79
В моем случае за стеной жила местная девушка, авто у неё премиальная , вероятно квартира в её собственности. Почему она не сделала шумку - вопрос.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:37

  zzzzzz написав:Жека79
В моем случае за стеной жила местная девушка, авто у неё премиальная , вероятно квартира в её собственности. Почему она не сделала шумку - вопрос.


не исключено что при ремонте об этом не подумали, а потом уже забили на это и все
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:39

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Жека79
В моем случае за стеной жила местная девушка, авто у неё премиальная , вероятно квартира в её собственности. Почему она не сделала шумку - вопрос.


не исключено что при ремонте об этом не подумали, а потом уже забили на это и все

Там еще и сверху было прикольно, маленький ребенок по плитке на машинке детской ездил по квартире,слышимость была отличная :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Фриз расскажите о проблемах Кадорра


Но я бы не сказал, что критично плохо или очень хорошо, они заняли свою нишу в своей ценовой группе. Некоторые построены в отличных местах, особенно супер на месте санатория Россия на склонах у Аркадии, сейчас заканчивают строить у Музкомедии на Французском бульваре. Некоторые расположены в кошмарных местах.
По разному жалуются, чаще на трещины и на слышимость, на верхних этажах жалуются иногда, что посуда трясется, или люстры покачиваются, мне не нравятся, что это очень похожие дома как в фильме Ирония судьбы.
А так имеют право на существование.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:55

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.

Киван порешал?

Это тот крайне редкий случай, когда готовый объект выглядит гораздо лучше рендеров.

эх, поспешил Я в 18м?
960->1440
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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