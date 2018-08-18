Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Любопытный написав:Пару месяцев назад жил в 32й жемчужине. Соседей не то что слышно, я очень внятно мог понять о чем говорят за стенкой
Вы представляете как стеснительным людям тяжело в таких условиях наладить свою сексуальную жизнь. Я как то в 90-х жил в Одессе в доме 19 века, на Старопортофранковской, первый этаж, толщина стен 120 см, чтобы открыть окно, приходилось залезать на подоконник и немного пройти до окна. За несколько лет я не услышал ни единого звука от соседей, ни сверху, ни сбоку. Даже ни одного шороха.
zzzzzz написав:Жека79 А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад.
честно говоря без понятия, я внутрь не заходил а просто мимо проезжал, но если проблемы с шумкой то скорее всего стены из пеноблока без доп шумки. Я точно знаю что так в комфорт тауне-те кто нге делал сразу шумку просто потом переделывали ремонт, так как за стеной из пеноблока телевизор соседей было слышно громче ихнего а те кто делал--говорят нормалек Естесствеено если квартира делается под аренду- а я думаю вы жили именно в такой, то никто на шумку тратиться не будет. А вот для себя думаю заморочатся и все будет более-менее
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
zzzzzz написав:Фриз расскажите о проблемах Кадорра
Но я бы не сказал, что критично плохо или очень хорошо, они заняли свою нишу в своей ценовой группе. Некоторые построены в отличных местах, особенно супер на месте санатория Россия на склонах у Аркадии, сейчас заканчивают строить у Музкомедии на Французском бульваре. Некоторые расположены в кошмарных местах. По разному жалуются, чаще на трещины и на слышимость, на верхних этажах жалуются иногда, что посуда трясется, или люстры покачиваются, мне не нравятся, что это очень похожие дома как в фильме Ирония судьбы. А так имеют право на существование.
Любопытный написав:Пару месяцев назад жил в 32й жемчужине. Соседей не то что слышно, я очень внятно мог понять о чем говорят за стенкой
Вы представляете как стеснительным людям тяжело в таких условиях наладить свою сексуальную жизнь.
Гораздо хуже тем, кто мечтал жить в новом красивом доме недалеко от Бот Сада, но не смог в 2017м купить по 950 баксов за метр (я, например). Сейчас нам остается только обсудить плохую звукоизоляцию в этом доме. А сексуальную жизнь вести в какой-нибудь съемной сталинке (а там вообще ничего не хочется, скажу по секрету).