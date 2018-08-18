Додано: Пон 16 вер, 2019 20:33

zzzzzz написав: Жека79

А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад. А что там по качеству ? жил в Одессе во 2-й Жемчужине, так слышимость с соседями была просто отличная, даже в старых БПСках шумоизоляция лучше. И это притом что вторую Жемчужину строили 10 лет тому назад.

честно говоря без понятия, я внутрь не заходил а просто мимо проезжал, но если проблемы с шумкой то скорее всего стены из пеноблока без доп шумки. Я точно знаю что так в комфорт тауне-те кто нге делал сразу шумку просто потом переделывали ремонт, так как за стеной из пеноблока телевизор соседей было слышно громче ихнегоа те кто делал--говорят нормалекЕстесствеено если квартира делается под аренду- а я думаю вы жили именно в такой, то никто на шумку тратиться не будет. А вот для себя думаю заморочатся и все будет более-менее