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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1728172917301731>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:38

  airmax78 написав:Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.

напротив Прокурорского тупика Кадор начинает 52 жемчужину
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.

напротив Прокурорского тупика Кадор начинает 52 жемчужину

Уже не интересно. Они быстро одумались. Стартанули тогда с 950, но через 3 дня после начала продаж без чудодейственного пинка ногой в дверь по такой цене купить что-то было невозможно. А за Перечерск-Плазу ценник уже зарядили по полной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:01

  airmax78 написав:Нанимает же кто-то таких дизайнеров: https://antonovich-design.ua/dizajn-int ... n-kvartir/
Сколько квартир перепортили и денег сожгли.
Надеюсь хозяин квартиры одумается: https://antonovich-design.ua/design-kva ... -kvartiry/
P.S. Однако предусмотрительный - на ремонт дай Бог, чтобы года через 1.5 пустили - а у него уже дизайн-проект готов.


Недоработан проект. Где канделябры, где золотой сральник ?)))

Я так понимаю там в ремонт надо из рамчета 2-3 куе за м2 ввалить))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:03

  Оранжевый-хит сезона написав:Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим


Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????

Вы че там все, сбрендили???????????

Я ожидал не более 550$ и то за видовые.

Ребята, вы че там вабще????
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:04

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим


Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????

Вы че там все, сбрендили???????????

Я ожидал не более 550$ и то за видовые.

Ребята, вы че там вабще????

курс доллара видел?
а степень готовности видел?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:15

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим


Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????

Вы че там все, сбрендили???????????

Я ожидал не более 550$ и то за видовые.

Ребята, вы че там вабще????

Потяг пішов. Медовый - это биткоин 2019 года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим


Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????

Вы че там все, сбрендили???????????

Я ожидал не более 550$ и то за видовые.

Ребята, вы че там вабще????

Потяг пішов. Медовый - это биткоин 2019 года.

нет конечно, но после сдачи а это меньше года по 1000 метр будет стоить
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим


Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????

Вы че там все, сбрендили???????????

Я ожидал не более 550$ и то за видовые.

Ребята, вы че там вабще????

Потяг пішов. Медовый - это биткоин 2019 года.

ляпнет так что мало не покажется. объект для влета. уня, на первое готов?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:21

Оранжевый-хит сезона это если зеленый в 35 не уйдет
plugatyrev
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