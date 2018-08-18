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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:38
airmax78 написав:
Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.
напротив Прокурорского тупика Кадор начинает 52 жемчужину
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 16 вер, 2019 21:50
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Сегодня проезжал мимо Кадорра... Во народу подфартило. Кто купил по 950 за метр - там уже +100% без вариантов.
напротив Прокурорского тупика Кадор начинает 52 жемчужину
Уже не интересно. Они быстро одумались. Стартанули тогда с 950, но через 3 дня после начала продаж без чудодейственного пинка ногой в дверь по такой цене купить что-то было невозможно. А за Перечерск-Плазу ценник уже зарядили по полной.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 21:57
Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:01
Недоработан проект. Где канделябры, где золотой сральник ?)))
Я так понимаю там в ремонт надо из рамчета 2-3 куе за м2 ввалить))
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:03
Оранжевый-хит сезона написав:
Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим
Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????
Вы че там все, сбрендили???????????
Я ожидал не более 550$ и то за видовые.
Ребята, вы че там вабще????
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investorkiev
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:04
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим
Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????
Вы че там все, сбрендили???????????
Я ожидал не более 550$ и то за видовые.
Ребята, вы че там вабще????
курс доллара видел?
а степень готовности видел?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:15
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим
Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????
Вы че там все, сбрендили???????????
Я ожидал не более 550$ и то за видовые.
Ребята, вы че там вабще????
Потяг пішов. Медовый - это биткоин 2019 года.
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airmax78
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20
airmax78 написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим
Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????
Вы че там все, сбрендили???????????
Я ожидал не более 550$ и то за видовые.
Ребята, вы че там вабще????
Потяг пішов. Медовый - это биткоин 2019 года.
нет конечно, но после сдачи а это меньше года по 1000 метр будет стоить
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20
airmax78 написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим
Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????
Вы че там все, сбрендили???????????
Я ожидал не более 550$ и то за видовые.
Ребята, вы че там вабще????
Потяг пішов. Медовый - это биткоин 2019 года.
ляпнет так что мало не покажется. объект для влета. уня, на первое готов?
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plugatyrev
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:21
Оранжевый-хит сезона это если зеленый в 35 не уйдет
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