|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:22
Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35173
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3420 раз.
- Подякували: 7398 раз.
-
- Профіль
-
32
7
2
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:23
zzzzzz написав:
Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?
и оркаде...
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:29
zzzzzz написав:
Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?
цены подросли на фоне роста зарплат
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20168
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16290
|2571770
|
|
|8
|7537
|
|
|455
|183332
|
|