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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:22
Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:23
zzzzzz написав:
Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?
и оркаде...
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plugatyrev
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:29
zzzzzz написав:
Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?
цены подросли на фоне роста зарплат
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:38
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?
цены подросли на фоне роста зарплат
Доходы бюджета чего-то не подскочили.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:52
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим
Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????
Вы че там все, сбрендили???????????
Я ожидал не более 550$ и то за видовые.
Ребята, вы че там вабще????
нет конечно, но после сдачи а это меньше года по 1000 метр будет стоить
Уну, ты чего? Ради мнимых +15-20% прироста за 1-2 года так торопишься забетонироваться? Не проще ли сидеть на депо?
Рост с 830 до 1000 (возможный) - это ниачем в стране с учетной ставкой 16.5% и мусорным рейтингом. И с зарегистрированной постановой про приостановку всех строек)))
Черные лебеди кружат над медовым....
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investorkiev
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:11
investorkiev
При ставке 16% за полтора года +25% в гривне.
830->1000 +20,4%
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:16
zzzzzz написав:investorkiev
При ставке 16% за полтора года +25% в гривне.
Так об этом и речь.
Медовый по 830$ - это 33.200$ за 40метровую однушку, плюс ремонт тысяч пусть 12, хотя я уверен что больше - это 45000$, и через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.
Уну, подумай еще раз над своими планами! Зачем оно тебе по такой цене?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:23
investorkiev
10,6% - это ты уже с учетом небольшого простоя и амортизации ?
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:24
investorkiev написав:
ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.
Мне кто-то может внятно объяснить, Украина берет в займы облигациями под 18% что бы давать ипотеку под 12%? Как такое возможно?
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iriverix
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:26
airmax78 написав: shapo написав: airmax78 написав:
Что-то странное происходит. Цены растут. Готовое разбирают. В ЦП закрыли отдел продаж - продали все. В Тетрисе осталась 1 квартира в готовом доме. В этом несчастном Арт-Холле на отшибе - остались только гигантские метражи. У Саги в Резиденте - почти ничего не осталось. Ценник - от 60К за метр. В Эйнштейне последняя квартира, но с шикарной террасой, но на террасу выходят вентканалы всего стояка - по 58К готовы уступить (и не факт что еще есть - 2х недельной давности инфа).
Что за пир во время чумы?
На телепон сыпятся СМСки: ЖК Кандинский: плановое повышение цен. ЖК Рыбальский: плановое повышение цен...
Арт-Холл не на отшибе и продают там не так и много квартир уже 8 лет.
А ажиотаж, видимо,как в 2008г при ослаблении доллара до 4,5 грн и судорожного поиска вложений
Ну, ОК, Арт Холл проехали - там все равно уже ничего для обычных людей не осталось. Но все остальное как объяснить? В каждом из перечисленных объектов цена квартиры от 200куе (двухи/трехи). В Саге и у КАНа уже, скороее, от 250куе. Кто это все покупает?
Полагаю к нам в недвигу заходит иностранный капитал.
Кто тут говорил что 250 аренд в мире это норма ?
Почему у нас должно быть по другому если мир глобализируется ?
Они тут нос от 150 воротят
Через пару-тройку лет текущие цены можно смело умножать на полтора, а через 5 лет все удвоится. И не курс ни лебеди здесь не помешают, мировые капиталы уже парковать негде.
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Alex6
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