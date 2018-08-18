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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1729173017311732>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:22

Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:23

  zzzzzz написав:Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?

и оркаде...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:29

  zzzzzz написав:Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?

цены подросли на фоне роста зарплат
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Кстати, а если серьезно, может цены в новостроях подскачили на фоне шухера в Укрбуде ?

цены подросли на фоне роста зарплат

Доходы бюджета чего-то не подскочили.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:52

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ну и Медовый сейчас по 830 баксов не кажется уже таким дорогим


Медовый по сколько????!!!???? ПА830 БАКСОВ???????

Вы че там все, сбрендили???????????

Я ожидал не более 550$ и то за видовые.

Ребята, вы че там вабще????


нет конечно, но после сдачи а это меньше года по 1000 метр будет стоить


Уну, ты чего? Ради мнимых +15-20% прироста за 1-2 года так торопишься забетонироваться? Не проще ли сидеть на депо?

Рост с 830 до 1000 (возможный) - это ниачем в стране с учетной ставкой 16.5% и мусорным рейтингом. И с зарегистрированной постановой про приостановку всех строек)))

Черные лебеди кружат над медовым....
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:11

investorkiev
При ставке 16% за полтора года +25% в гривне.

830->1000 +20,4%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:16

  zzzzzz написав:investorkiev
При ставке 16% за полтора года +25% в гривне.


Так об этом и речь.

Медовый по 830$ - это 33.200$ за 40метровую однушку, плюс ремонт тысяч пусть 12, хотя я уверен что больше - это 45000$, и через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.

Уну, подумай еще раз над своими планами! Зачем оно тебе по такой цене?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:23

investorkiev
10,6% - это ты уже с учетом небольшого простоя и амортизации ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:24

  investorkiev написав:ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.

Мне кто-то может внятно объяснить, Украина берет в займы облигациями под 18% что бы давать ипотеку под 12%? Как такое возможно?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:26

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Что-то странное происходит. Цены растут. Готовое разбирают. В ЦП закрыли отдел продаж - продали все. В Тетрисе осталась 1 квартира в готовом доме. В этом несчастном Арт-Холле на отшибе - остались только гигантские метражи. У Саги в Резиденте - почти ничего не осталось. Ценник - от 60К за метр. В Эйнштейне последняя квартира, но с шикарной террасой, но на террасу выходят вентканалы всего стояка - по 58К готовы уступить (и не факт что еще есть - 2х недельной давности инфа).
Что за пир во время чумы?
На телепон сыпятся СМСки: ЖК Кандинский: плановое повышение цен. ЖК Рыбальский: плановое повышение цен...


Арт-Холл не на отшибе и продают там не так и много квартир уже 8 лет.
А ажиотаж, видимо,как в 2008г при ослаблении доллара до 4,5 грн и судорожного поиска вложений

Ну, ОК, Арт Холл проехали - там все равно уже ничего для обычных людей не осталось. Но все остальное как объяснить? В каждом из перечисленных объектов цена квартиры от 200куе (двухи/трехи). В Саге и у КАНа уже, скороее, от 250куе. Кто это все покупает?


Полагаю к нам в недвигу заходит иностранный капитал.

Кто тут говорил что 250 аренд в мире это норма ?
Почему у нас должно быть по другому если мир глобализируется ?
Они тут нос от 150 воротят :mrgreen:

Через пару-тройку лет текущие цены можно смело умножать на полтора, а через 5 лет все удвоится. И не курс ни лебеди здесь не помешают, мировые капиталы уже парковать негде.
Alex6
 
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