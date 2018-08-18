Это называется - предвыборный популизм
Помните еще про Роттердам пели песни - и шо ? Цены снизились ?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:27
Это называется - предвыборный популизм
Помните еще про Роттердам пели песни - и шо ? Цены снизились ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:28
возможно, но не долго...это как с CDS. пока музыка играет все в шоколаде. а потом кому как повезет...
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:42
Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м.
Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 16 вер, 2019 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:42
Такая ставка пока что только в мечтах. Думаю, там и останется. 23 в гривне это реальный минимум
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 17 вер, 2019 00:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Неужели нас ждет такое? Когда в доме под снос на окраине города неплохо зарабатывающие люди вынуждены делать такой ремонт потому что лучшую квартиру себе позволить просто не могут.
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