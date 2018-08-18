Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:27
iriverix написав: investorkiev написав:
ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.
Мне кто-то может внятно объяснить, Украина берет в займы облигациями под 18% что бы давать ипотеку под 12%? Как такое возможно?
Это называется - предвыборный популизм
Помните еще про Роттердам пели песни - и шо ? Цены снизились ?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:28
iriverix написав: investorkiev написав:
ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.
Мне кто-то может внятно объяснить, Украина берет в займы облигациями под 18% что бы давать ипотеку под 12%? Как такое возможно?
возможно, но не долго...это как с CDS. пока музыка играет все в шоколаде. а потом кому как повезет...
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:39
investorkiev написав:
через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.
10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$
Alex6
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:42
Alex6 написав: investorkiev написав:
через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.
10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$
Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м.
Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
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zzzzzz
в Пон 16 вер, 2019 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:42
iriverix написав: investorkiev написав:
ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.
Мне кто-то может внятно объяснить, Украина берет в займы облигациями под 18% что бы давать ипотеку под 12%? Как такое возможно?
Такая ставка пока что только в мечтах. Думаю, там и останется. 23 в гривне это реальный минимум
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 17 вер, 2019 00:07
Неужели нас ждет такое? Когда в доме под снос на окраине города неплохо зарабатывающие люди вынуждены делать такой ремонт потому что лучшую квартиру себе позволить просто не могут.
https://youtu.be/SnbEqxSch9s
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