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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1729173017311732

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.


10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:42

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.


10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$


Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. :mrgreen:

Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел :mrgreen:
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 16 вер, 2019 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:42

  iriverix написав:
  investorkiev написав:ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.

Мне кто-то может внятно объяснить, Украина берет в займы облигациями под 18% что бы давать ипотеку под 12%? Как такое возможно?


Такая ставка пока что только в мечтах. Думаю, там и останется. 23 в гривне это реальный минимум
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Неужели нас ждет такое? Когда в доме под снос на окраине города неплохо зарабатывающие люди вынуждены делать такой ремонт потому что лучшую квартиру себе позволить просто не могут.
https://youtu.be/SnbEqxSch9s
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 06:58

Еду в аэропорт 7:50, Бажана в сторону Правого берега уже стоит от ст.М Позняки. Пробка нарастает как снежный ком. ПОХ рулит в прямом и переносном смысле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:31

  airmax78 написав:Еду в аэропорт 7:50, Бажана в сторону Правого берега уже стоит от ст.М Позняки. Пробка нарастает как снежный ком. ПОХ рулит в прямом и переносном смысле.


А я через час как раз в Борисполь прилетаю.

Макс, кофе попьем там? ))
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:48

  zzzzzz написав:
  Alex6 написав:
  investorkiev написав:через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.


10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$


Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. :mrgreen:

Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел :mrgreen:


не догадываетесь ?

потому что те кто дорвался до земли Киевской под застройку, на строительстве зарабатывают все 50-100% годовых

и вкладывать для них под 10% - все равно что выбрасывать :mrgreen:

но для манюпаса это предел мечтаний, скоро и того не будет
Alex6
 
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