Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:39
investorkiev написав:
через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.
10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$
Alex6
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:42
Alex6 написав: investorkiev написав:
через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.
10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$
Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м.
Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
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zzzzzz
в Пон 16 вер, 2019 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 23:42
iriverix написав: investorkiev написав:
ставка по ипотеке 12%+курс укрепился до 20грн/дол.
Мне кто-то может внятно объяснить, Украина берет в займы облигациями под 18% что бы давать ипотеку под 12%? Как такое возможно?
Такая ставка пока что только в мечтах. Думаю, там и останется. 23 в гривне это реальный минимум
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Вів 17 вер, 2019 00:07
Неужели нас ждет такое? Когда в доме под снос на окраине города неплохо зарабатывающие люди вынуждены делать такой ремонт потому что лучшую квартиру себе позволить просто не могут.
https://youtu.be/SnbEqxSch9s
airmax78
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Додано: Вів 17 вер, 2019 06:58
Еду в аэропорт 7:50, Бажана в сторону Правого берега уже стоит от ст.М Позняки. Пробка нарастает как снежный ком. ПОХ рулит в прямом и переносном смысле.
airmax78
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:31
airmax78 написав:
Еду в аэропорт 7:50, Бажана в сторону Правого берега уже стоит от ст.М Позняки. Пробка нарастает как снежный ком. ПОХ рулит в прямом и переносном смысле.
А я через час как раз в Борисполь прилетаю.
Макс, кофе попьем там? ))
investorkiev
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:48
zzzzzz написав: Alex6 написав: investorkiev написав:
через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.
10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$
Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м.
Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
не догадываетесь ?
потому что те кто дорвался до земли Киевской под застройку, на строительстве зарабатывают все 50-100% годовых
и вкладывать для них под 10% - все равно что выбрасывать
но для манюпаса это предел мечтаний, скоро и того не будет
Alex6
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:05
Alex6 Не обязательно что-бы доходным домом владел сам застройщик, может эти квартиры будут покупать этажами новые украинские Ылиты чисто под бизнес
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:10
zzzzzz написав: Alex6 написав: investorkiev написав:
через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.
10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$
Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м.
Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
Так возле метро Выставковый центр построили же.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:10
Сижу в бизнес-лаунже (случайно попал - просто подфартило). Зал забит айтишниками. В следующей жизни стану айтишником.
airmax78
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