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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1730173117321733

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:21

  airmax78 написав:Сижу в бизнес-лаунже (случайно попал - просто подфартило). Зал забит айтишниками. В следующей жизни стану айтишником.

Будет реинкарнация во Флая :) и цыбули полный рюкзак :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:30

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Сижу в бизнес-лаунже (случайно попал - просто подфартило). Зал забит айтишниками. В следующей жизни стану айтишником.

Будет реинкарнация во Флая :) и цыбули полный рюкзак :mrgreen:

Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:35

  airmax78 написав:Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.

Самая обычная кредитка от юнайтед с милями после определенного налёта у меня. Позволяет отдыхать аналогично, но в ЕС не всегда работает. Для такого дела необязательно быть кем-то из перечисленных. Надо налетать мили и прокачать кредитный лимит до уровня однушка в Эврике. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:48

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.

Самая обычная кредитка от юнайтед с милями после определенного налёта у меня. Позволяет отдыхать аналогично, но в ЕС не всегда работает. Для такого дела необязательно быть кем-то из перечисленных. Надо налетать мили и прокачать кредитный лимит до уровня однушка в Эврике. :mrgreen:

Я лечу в бизнес-классе, Понаех! Свершилось! В бизнес лаунж попасть не велика наука. А вот полететь на шару бизнес-классом - вот это я считаю лайф тайм ивент. Буду внукам рассказывать.
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Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 17 вер, 2019 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:50

  Оранжевый-хит сезона написав:..Так возле метро Выставковый центр построили же.

и на Щорса Меркс скоро асилит
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:53

  airmax78 написав:Я лечу в бизнес-классе, Понаех! Свершилось! В бизнес лаунж попасть не велика наука. А вот полететь на шару бизнес-классом - вот это я считаю лайф тайм ивент. Буду внукам рассказывать.


Вы не поняли главный месседж Макса , ключевое слово НАШАРУ :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:17

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.

Самая обычная кредитка от юнайтед с милями после определенного налёта у меня. Позволяет отдыхать аналогично, но в ЕС не всегда работает. Для такого дела необязательно быть кем-то из перечисленных. Надо налетать мили и прокачать кредитный лимит до уровня однушка в Эврике. :mrgreen:

Я лечу в бизнес-классе, Понаех! Свершилось! В бизнес лаунж попасть не велика наука. А вот полететь на шару бизнес-классом - вот это я считаю лайф тайм ивент. Буду внукам рассказывать.
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....а тим часом, десь під дверима..... забившись у куток.... лендлорд чекає від Макса копієчку.... :mrgreen:
.... а воно он як Міхалич... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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