Будет реинкарнация во Флая и цыбули полный рюкзак
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:21
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:30
Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:35
Самая обычная кредитка от юнайтед с милями после определенного налёта у меня. Позволяет отдыхать аналогично, но в ЕС не всегда работает. Для такого дела необязательно быть кем-то из перечисленных. Надо налетать мили и прокачать кредитный лимит до уровня однушка в Эврике.
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:48
Я лечу в бизнес-классе, Понаех! Свершилось! В бизнес лаунж попасть не велика наука. А вот полететь на шару бизнес-классом - вот это я считаю лайф тайм ивент. Буду внукам рассказывать.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 17 вер, 2019 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:50
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:53
Вы не поняли главный месседж Макса , ключевое слово НАШАРУ
Живите своим умом!
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:17
....а тим часом, десь під дверима..... забившись у куток.... лендлорд чекає від Макса копієчку....
.... а воно он як Міхалич...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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