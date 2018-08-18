Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Сижу в бизнес-лаунже (случайно попал - просто подфартило). Зал забит айтишниками. В следующей жизни стану айтишником.
Будет реинкарнация во Флая и цыбули полный рюкзак
Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.
Походу Вам не по пути с итишниками с бизнес лаунжа:-)
Кристал плаза Укрбуда зашевелилась после месяцев ничего неделания и лет елешевеления.
Относительно нашей дискусии про налоговую амнистию, очень хорошая статься. И коменты к ней))
Да понятно, что массы ничего декларировать не станут. Все эти налоговые амнистии рассчитаны на чиновников средней руки, бабушки и племяшки которых богатеют просто на глазах. Так сказать, чтобы зафиксировать статус кво
Относительно нашей дискусии про налоговую амнистию, очень хорошая статься. И коменты к ней))
Да понятно, что массы ничего декларировать не станут. Все эти налоговые амнистии рассчитаны на чиновников средней руки, бабушки и племяшки которых богатеют просто на глазах. Так сказать, чтобы зафиксировать статус кво
Все не так и все не то. Уже и Зе не конфета. Может у Вас палец сломан, как в известном анекдоте?
zzzzzz написав:Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
стандарт ван возле метро вднх, 16 квартир на этаже