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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1732173317341735>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:29

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Я лечу в бизнес-классе, Понаех! Свершилось! В бизнес лаунж попасть не велика наука. А вот полететь на шару бизнес-классом - вот это я считаю лайф тайм ивент. Буду внукам рассказывать.


Вы не поняли главный месседж Макса , ключевое слово НАШАРУ :mrgreen:

Ну дык, в этом весь Макс)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:51

Индекс цен на жилье в Китае в августе +8,8%
За год китайский юань ослаб на 4% к доллару


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://minfin.com.ua/2019/09/17/39066671/

Относительно нашей дискусии про налоговую амнистию, очень хорошая статься. И коменты к ней))
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:22

  Alex6 написав:Полагаю к нам в недвигу заходит иностранный капитал.

Кто тут говорил что 250 аренд в мире это норма ?
Почему у нас должно быть по другому если мир глобализируется ?
Они тут нос от 150 воротят :mrgreen:

Ипотечные ставки и периодичность девала гривны в 2-3 раза дадут вам ответ.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:23

  airmax78 написав:Сижу в бизнес-лаунже (случайно попал - просто подфартило). Зал забит айтишниками. В следующей жизни стану айтишником.


Как определяете, что айтишники, по рюкзакам ?
Рюкзаки сейчас носят все.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Сижу в бизнес-лаунже (случайно попал - просто подфартило). Зал забит айтишниками. В следующей жизни стану айтишником.

Будет реинкарнация во Флая :) и цыбули полный рюкзак :mrgreen:

Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.
Походу Вам не по пути с итишниками с бизнес лаунжа:-)

Кристал плаза Укрбуда зашевелилась после месяцев ничего неделания и лет елешевеления.




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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25

  investorkiev написав:https://minfin.com.ua/2019/09/17/39066671/

Относительно нашей дискусии про налоговую амнистию, очень хорошая статься. И коменты к ней))

Да понятно, что массы ничего декларировать не станут.
Все эти налоговые амнистии рассчитаны на чиновников средней руки, бабушки и племяшки которых богатеют просто на глазах. Так сказать, чтобы зафиксировать статус кво
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  investorkiev написав:https://minfin.com.ua/2019/09/17/39066671/

Относительно нашей дискусии про налоговую амнистию, очень хорошая статься. И коменты к ней))

Да понятно, что массы ничего декларировать не станут.
Все эти налоговые амнистии рассчитаны на чиновников средней руки, бабушки и племяшки которых богатеют просто на глазах. Так сказать, чтобы зафиксировать статус кво
Все не так и все не то. Уже и Зе не конфета.
Может у Вас палец сломан, как в известном анекдоте?


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Похоже выборы мэра будут в начале декабря. Не разъезжаемся, голосуем.
Фейслес, надо бы голосовалку покрутить, как только будут известны кандидаты.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:51

  zzzzzz написав:Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. :mrgreen:Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел :mrgreen:

стандарт ван возле метро вднх, 16 квартир на этаже
Diman
 
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