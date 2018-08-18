Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.
10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$
Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м.
Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах, ти би що вибрав?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
стандарт ван возле метро вднх, 16 квартир на этаже
Застройщикам невыгодно. Ремонты, мебель, обслуживание, налоги - наши юрлица за 5% годовых не работают. Их ЖЭКи на обслуживании гораздо больше профит имеют
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 17 вер, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Неужели нас ждет такое? Когда в доме под снос на окраине города неплохо зарабатывающие люди вынуждены делать такой ремонт потому что лучшую квартиру себе позволить просто не могут. https://youtu.be/SnbEqxSch9s
камєнти: .. Сантехнику делал электрик походу тоже...
Востаннє редагувалось flyman в Вів 17 вер, 2019 11:05, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м.
Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах, ти би що вибрав?
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.
На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть. К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.
antey1969 Это уже параметры бизнеса, но в целом бизнес модель именно такого формата. Дом-стена возле метро с мелкими квартирами .Может даже площадь квартир имеет смысл еще больше сократить, скажем до 20-25 кв.м. ( для суточной аренды идеально, формат гостиничного номера с сан.узлом )
antey1969 написав:На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть. К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.
zzzzzz написав:Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м.
Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел
дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах, ти би що вибрав?
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.
Це єдиний плюс, мінусів набагато більше: Диверсифікація нерухомості відсутня-тобто в одному місці: - всіх фіскалов годувати. - назавтра там щось біля збудують таке, що може знецінити всю інвестицію, а може і сам будинок якимось чином стати аварійним-втрата всій інвестиції. -набагато легше здати в різних місцях, ніж в одному, а також в різних місцях вирогідність простою менша, ніж в одному. -В одному місці раб однієї компанії обслуговування будинку, в різних місцях -різні умови, є куди маневрувати. -податки прийдеться в одному місці теж сплачувати. І ще можна далі перераховувати.