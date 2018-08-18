RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1733173417351736>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:53

  zzzzzz написав:
  Alex6 написав:
  investorkiev написав:через 1.5 года будешь получать (если повезет) 400$ в месяц аренды, или 10.6% годовых.


10.6% годовых - мегакруто, но на самом деле аренда там будет 500$


Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. :mrgreen:

Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел :mrgreen:

дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах,
ти би що вибрав?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16237
З нами з: 09.03.14
Подякував: 955 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:55

Минюст вдохновляет
В Мінюсті зберегли вихідців з «Integrites» та смотрящих від СБУ


http://nashigroshi.org/2019/09/17/v-min ... pberoznEks
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35190
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3421 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:55

  Diman написав:
  zzzzzz написав:Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. :mrgreen:Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел :mrgreen:

стандарт ван возле метро вднх, 16 квартир на этаже

Застройщикам невыгодно. Ремонты, мебель, обслуживание, налоги - наши юрлица за 5% годовых не работают.
Их ЖЭКи на обслуживании гораздо больше профит имеют
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 17 вер, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8741
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 2305 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:57

  airmax78 написав:Неужели нас ждет такое? Когда в доме под снос на окраине города неплохо зарабатывающие люди вынуждены делать такой ремонт потому что лучшую квартиру себе позволить просто не могут.
https://youtu.be/SnbEqxSch9s

камєнти:
.. Сантехнику делал электрик походу тоже...
Востаннє редагувалось flyman в Вів 17 вер, 2019 11:05, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16237
З нами з: 09.03.14
Подякував: 955 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:57

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. :mrgreen:

Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел :mrgreen:

дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах,
ти би що вибрав?


Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35190
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3421 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:00

  zzzzzz написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. :mrgreen:

Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел :mrgreen:

дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах,
ти би що вибрав?


Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8741
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 2305 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:06

antey1969
Это уже параметры бизнеса, но в целом бизнес модель именно такого формата.
Дом-стена возле метро с мелкими квартирами .Может даже площадь квартир имеет смысл еще больше сократить, скажем до 20-25 кв.м. ( для суточной аренды идеально, формат гостиничного номера с сан.узлом )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35190
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3421 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:07

  antey1969 написав:На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.


Мини бар :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35190
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3421 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:28

И настанет тот час, совсем скоро ))

https://ain.ua/2019/09/12/monitoring-rashodov-fizlic/
necovi4
 
Повідомлень: 124
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:34

  zzzzzz написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:Не понимаю, почему еще никто из застройщиков не додумался построить доходный дом чисто под аренду. 25 этажная стена, на этаже 12 однушек по 32-35 кв.м. :mrgreen:

Можно еще 1 квартиру из 5 комнат под хостел :mrgreen:

дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах,
ти би що вибрав?


Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

Це єдиний плюс, мінусів набагато більше:
Диверсифікація нерухомості відсутня-тобто в одному місці:
- всіх фіскалов годувати.
- назавтра там щось біля збудують таке, що може знецінити всю інвестицію, а може і сам будинок якимось чином стати аварійним-втрата всій інвестиції.
-набагато легше здати в різних місцях, ніж в одному, а також в різних місцях вирогідність простою менша, ніж в одному.
-В одному місці раб однієї компанії обслуговування будинку, в різних місцях -різні умови, є куди маневрувати.
-податки прийдеться в одному місці теж сплачувати.
І ще можна далі перераховувати.
sinus
 
Повідомлень: 639
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1733173417351736>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1628, 1629, 1630
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16290 2572214
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 08:22
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7541
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183334
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23508)
17.09.2019 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.