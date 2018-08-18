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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:35
пора шукати моє польське ID
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:38
antey1969 написав: zzzzzz написав: flyman написав:
дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах,
ти би що вибрав?
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.
На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.
....
Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.
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sinus
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Додано: Вів 17 вер, 2019 12:17
sinus написав: antey1969 написав: zzzzzz написав:
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.
На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.
....
Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.
На трех квартирах - да, на двух десятках квартир - нет.
Совсем другой профит получается, а амортизация усредняется до прогнозируемой. К тому же появляется более тонкая возможность маневрировать ценой в сезон-несезон, выводя загрузку объектов до оптимальной, работать в двух-трех ценовых сегментах одновременно, максимально охватывая рынок.
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antey1969
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