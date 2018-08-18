RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1733173417351736

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:35

  necovi4 написав:И настанет тот час, совсем скоро ))

https://ain.ua/2019/09/12/monitoring-rashodov-fizlic/

пора шукати моє польське ID
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16237
З нами з: 09.03.14
Подякував: 955 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:38

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
  flyman написав:

дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах,
ти би що вибрав?


Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.


....
Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.
sinus
 
Повідомлень: 640
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:17

  sinus написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.


....
Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.

На трех квартирах - да, на двух десятках квартир - нет.
Совсем другой профит получается, а амортизация усредняется до прогнозируемой. К тому же появляется более тонкая возможность маневрировать ценой в сезон-несезон, выводя загрузку объектов до оптимальной, работать в двух-трех ценовых сегментах одновременно, максимально охватывая рынок.
Опять же, набиваются постоянные клиенты, которым в несезон можно предложить премиум по цене эконома в качестве программы лояльности.
Одним словом, несколько десятков квартир, это уже не сдача в аренду, а самый что ни на есть бизнес со всеми вытекающими.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8741
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 2305 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:45

  antey1969 написав:
  sinus написав:



....
Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.

На трех квартирах - да, на двух десятках квартир - нет.
Совсем другой профит получается, а амортизация усредняется до прогнозируемой. К тому же появляется более тонкая возможность маневрировать ценой в сезон-несезон, выводя загрузку объектов до оптимальной, работать в двух-трех ценовых сегментах одновременно, максимально охватывая рынок.
Опять же, набиваются постоянные клиенты, которым в несезон можно предложить премиум по цене эконома в качестве программы лояльности.
Одним словом, несколько десятков квартир, это уже не сдача в аренду, а самый что ни на есть бизнес со всеми вытекающими.


Хто б сперечався, але я не буду. :D
sinus
 
Повідомлень: 640
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1733173417351736
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1628, 1629, 1630
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16291 2572349
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 13:00
zzzzzz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7546
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183335
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.