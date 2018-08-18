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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1733173417351736

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 231
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:35

  necovi4 написав:И настанет тот час, совсем скоро ))

https://ain.ua/2019/09/12/monitoring-rashodov-fizlic/

пора шукати моє польське ID
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:38

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
  flyman написав:

дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах,
ти би що вибрав?


Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.


....
Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:17

  sinus написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.


....
Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.

На трех квартирах - да, на двух десятках квартир - нет.
Совсем другой профит получается, а амортизация усредняется до прогнозируемой. К тому же появляется более тонкая возможность маневрировать ценой в сезон-несезон, выводя загрузку объектов до оптимальной, работать в двух-трех ценовых сегментах одновременно, максимально охватывая рынок.
Опять же, набиваются постоянные клиенты, которым в несезон можно предложить премиум по цене эконома в качестве программы лояльности.
Одним словом, несколько десятков квартир, это уже не сдача в аренду, а самый что ни на есть бизнес со всеми вытекающими.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:45

  antey1969 написав:
  sinus написав:



....
Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.

На трех квартирах - да, на двух десятках квартир - нет.
Совсем другой профит получается, а амортизация усредняется до прогнозируемой. К тому же появляется более тонкая возможность маневрировать ценой в сезон-несезон, выводя загрузку объектов до оптимальной, работать в двух-трех ценовых сегментах одновременно, максимально охватывая рынок.
Опять же, набиваются постоянные клиенты, которым в несезон можно предложить премиум по цене эконома в качестве программы лояльности.
Одним словом, несколько десятков квартир, это уже не сдача в аренду, а самый что ни на есть бизнес со всеми вытекающими.


Хто б сперечався, але я не буду. :D
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:38

  antey1969 написав:На трех квартирах - да, на двух десятках квартир - нет.
Совсем другой профит получается, а амортизация усредняется до прогнозируемой. К тому же появляется более тонкая возможность маневрировать ценой в сезон-несезон, выводя загрузку объектов до оптимальной, работать в двух-трех ценовых сегментах одновременно, максимально охватывая рынок.
Опять же, набиваются постоянные клиенты, которым в несезон можно предложить премиум по цене эконома в качестве программы лояльности.
Одним словом, несколько десятков квартир, это уже не сдача в аренду, а самый что ни на есть бизнес со всеми вытекающими.

В посуточной аренде постоянные клиенты это скелет бизнеса.
Нарабатываются такие клиенты годами.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:53

  Serg-ik написав:Мизантрóп
Скучное видео
Это мост сделан поинтереснее. Передовые технологии. Полтава
https://youtu.be/CoM7WDnBFXM?t=495



Ты, бидосечка, в дополнение ко всему еще и шария смотришь)))
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:38

  airmax78 написав:
Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.Зображення


  investorkiev написав:Лендлордам так не жить - низкомаржинальный бизнес, приходится экономить и летать экономом.

Между тем, первое что бросается в глаза по прилету в Киев - несуразные дома-стены.
Зображення


investorkiev и airmax78 гы гы, это же одна и та же учётка :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:04

  airmax78 написав:Я лечу в бизнес-классе, Понаех! Свершилось! В бизнес лаунж попасть не велика наука. А вот полететь на шару бизнес-классом - вот это я считаю лайф тайм ивент. Буду внукам рассказывать.


по доброму завидую))) бизнес класс у туркиша ахеренный, это вам не мау....

Я так понял вы были именно в бизнес зале -тоесть для тех кто летает бизес и первым классом, если не трудно дайте ваше мнение по бизнес залу и отличиям от лаунж кей \приорити пасс и залы от мастеркарда. Можно в личку
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Много думал
ЖК «Гостомельские Липки-3»
Оранжевый-хит сезона
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