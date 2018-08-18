Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
дохідність 100++% на активах "інвесторів" чи 10% на власних активах, ти би що вибрав?
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.
На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть. К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.
.... Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.
zzzzzz написав: Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.
На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть. К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.
.... Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.
На трех квартирах - да, на двух десятках квартир - нет. Совсем другой профит получается, а амортизация усредняется до прогнозируемой. К тому же появляется более тонкая возможность маневрировать ценой в сезон-несезон, выводя загрузку объектов до оптимальной, работать в двух-трех ценовых сегментах одновременно, максимально охватывая рынок. Опять же, набиваются постоянные клиенты, которым в несезон можно предложить премиум по цене эконома в качестве программы лояльности. Одним словом, несколько десятков квартир, это уже не сдача в аренду, а самый что ни на есть бизнес со всеми вытекающими.
.... Там і витрат вистачає. Якщо порівнювати подобову здачу і довгострокову, то різниця в грошах не така завелика, щоб компенсувати час і нерви.
На трех квартирах - да, на двух десятках квартир - нет. Совсем другой профит получается, а амортизация усредняется до прогнозируемой. К тому же появляется более тонкая возможность маневрировать ценой в сезон-несезон, выводя загрузку объектов до оптимальной, работать в двух-трех ценовых сегментах одновременно, максимально охватывая рынок. Опять же, набиваются постоянные клиенты, которым в несезон можно предложить премиум по цене эконома в качестве программы лояльности. Одним словом, несколько десятков квартир, это уже не сдача в аренду, а самый что ни на есть бизнес со всеми вытекающими.
antey1969 написав:На трех квартирах - да, на двух десятках квартир - нет. Совсем другой профит получается, а амортизация усредняется до прогнозируемой. К тому же появляется более тонкая возможность маневрировать ценой в сезон-несезон, выводя загрузку объектов до оптимальной, работать в двух-трех ценовых сегментах одновременно, максимально охватывая рынок. Опять же, набиваются постоянные клиенты, которым в несезон можно предложить премиум по цене эконома в качестве программы лояльности. Одним словом, несколько десятков квартир, это уже не сдача в аренду, а самый что ни на есть бизнес со всеми вытекающими.
В посуточной аренде постоянные клиенты это скелет бизнеса. Нарабатываются такие клиенты годами.
airmax78 написав: Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.
investorkiev написав:Лендлордам так не жить - низкомаржинальный бизнес, приходится экономить и летать экономом.
Между тем, первое что бросается в глаза по прилету в Киев - несуразные дома-стены.
investorkiev и airmax78 гы гы, это же одна и та же учётка
airmax78 написав:Я лечу в бизнес-классе, Понаех! Свершилось! В бизнес лаунж попасть не велика наука. А вот полететь на шару бизнес-классом - вот это я считаю лайф тайм ивент. Буду внукам рассказывать.
по доброму завидую))) бизнес класс у туркиша ахеренный, это вам не мау....
Я так понял вы были именно в бизнес зале -тоесть для тех кто летает бизес и первым классом, если не трудно дайте ваше мнение по бизнес залу и отличиям от лаунж кей \приорити пасс и залы от мастеркарда. Можно в личку
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------