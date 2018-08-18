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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1734173517361737

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:25

  airmax78 написав:[
Гораздо хуже тем, кто мечтал жить в новом красивом доме недалеко от Бот Сада, но не смог в 2017м купить по 950 баксов за метр (я, например). Сейчас нам остается только обсудить плохую звукоизоляцию в этом доме. А сексуальную жизнь вести в какой-нибудь съемной сталинке (а там вообще ничего не хочется, скажу по секрету).

Мне порой кажется, что были бы вы японцем, то сделали бы себе харакари.

ПС
Но другой бы выпустил себе кишки как только попал бы в трапецивидную комнату с торцами 2 и 4 метра, как в многих современных новостроях с красивым лифтом
Востаннє редагувалось hume в Вів 17 вер, 2019 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:47

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:[
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.

На уровне до десятка шуршит однозначно тот, у кого нет во владении этого десятка. Не будет человек сдавать десятками посуточно, он окуеет. А управлять этим за 5% никто не будет, человек просто возьмет в субаренду. Тем более от количества в 7-10этим нужно заниматься, следить етс.

Трибеку не слушаем, у него пока все новые, после ремонтов.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:53

  hume написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:[
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.

На уровне до десятка шуршит однозначно тот, у кого нет во владении этого десятка. Не будет человек сдавать десятками посуточно, он окуеет. А управлять этим за 5% никто не будет, человек просто возьмет в субаренду. Тем более от количества в 7-10этим нужно заниматься, следить етс.

Само собой, на таких объемах уже работает наемный персонал.
Задача владельца - продвигать бизнес и вставлять пистоны, либо этим тоже занимается наемный менеджер, а владелец просто получает отчеты и ренту.
antey1969
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