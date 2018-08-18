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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1734173517361737>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:53

  Serg-ik написав:Мизантрóп
Скучное видео
Это мост сделан поинтереснее. Передовые технологии. Полтава
https://youtu.be/CoM7WDnBFXM?t=495



Ты, бидосечка, в дополнение ко всему еще и шария смотришь)))
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:38

  airmax78 написав:
Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.Зображення


  investorkiev написав:Лендлордам так не жить - низкомаржинальный бизнес, приходится экономить и летать экономом.

Между тем, первое что бросается в глаза по прилету в Киев - несуразные дома-стены.
Зображення


investorkiev и airmax78 гы гы, это же одна и та же учётка :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Много думал
ЖК «Гостомельские Липки-3»
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:08

  freeze написав:[

Зображення


Прямо как в СССР однотипный массовый проект, в Одессе уже штук пятьдесят точно таких домов, прямо как ксерокопии.[/quote]

Вот полностью хотел согласиться. Ну вот Эир, ну что в этом уёпстве зачетного, коробка от обуви в обделанном кафеле. Я все чаще начал ловить себя на странных мыслях, что очяень тежело не испоганить керамофасад, а именно всё в светлом цвете смотррится совсем не айс. Дизайнер должен очень постараться. Фасады от рыбальского из разных навесных материалов, +частично оштукатуренный, но с зачётной краской смотрится куда интересней. Но то такэ

ПС
Само цветовое решение фасада аурума куда чётче, но исполнение огононь :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:25

  airmax78 написав:[
Гораздо хуже тем, кто мечтал жить в новом красивом доме недалеко от Бот Сада, но не смог в 2017м купить по 950 баксов за метр (я, например). Сейчас нам остается только обсудить плохую звукоизоляцию в этом доме. А сексуальную жизнь вести в какой-нибудь съемной сталинке (а там вообще ничего не хочется, скажу по секрету).

Мне порой кажется, что были бы вы японцем, то сделали бы себе харакари.

ПС
Но другой бы выпустил себе кишки как только попал бы в трапецивидную комнату с торцами 2 и 4 метра, как в многих современных новостроях с красивым лифтом
Востаннє редагувалось hume в Вів 17 вер, 2019 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:47

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:[
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.

На уровне до десятка шуршит однозначно тот, у кого нет во владении этого десятка. Не будет человек сдавать десятками посуточно, он окуеет. А управлять этим за 5% никто не будет, человек просто возьмет в субаренду. Тем более от количества в 7-10этим нужно заниматься, следить етс.

Трибеку не слушаем, у него пока все новые, после ремонтов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:53

  hume написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:[
Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.

На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть.
К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.

На уровне до десятка шуршит однозначно тот, у кого нет во владении этого десятка. Не будет человек сдавать десятками посуточно, он окуеет. А управлять этим за 5% никто не будет, человек просто возьмет в субаренду. Тем более от количества в 7-10этим нужно заниматься, следить етс.

Само собой, на таких объемах уже работает наемный персонал.
Задача владельца - продвигать бизнес и вставлять пистоны, либо этим тоже занимается наемный менеджер, а владелец просто получает отчеты и ренту.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я так понимаю Максимка вызвали на доклад в "американский обком". Может и не вернуться(

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:40

  Оранжевый-хит сезона написав:Я так понимаю Максимка вызвали на доклад в "американский обком". Может и не вернуться(

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


вернется, он мне обещал.

Что у вас с Медовым?
На этой неделе я запланировал себе визит в их ОП, буду смотреть на месте.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:15

В этом году обещают открыть рынок с/х земель, с каким временным лагом, по вашему, цены на недвигу рвонут ввысь?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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