Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав: Сижу в настоящем бизнес-классе. Отдельном салоне, в туркише. Впервые в жизни. Просто подфартило. Вокруг одни коррупционеры, дети коррупционеров и Дима Борисов. Не знаю кем лучше стать в следующей жизни. Разрываюсь. Все такое вкусное.
investorkiev написав:Лендлордам так не жить - низкомаржинальный бизнес, приходится экономить и летать экономом.
Между тем, первое что бросается в глаза по прилету в Киев - несуразные дома-стены.
investorkiev и airmax78 гы гы, это же одна и та же учётка
Прямо как в СССР однотипный массовый проект, в Одессе уже штук пятьдесят точно таких домов, прямо как ксерокопии.[/quote]
Вот полностью хотел согласиться. Ну вот Эир, ну что в этом уёпстве зачетного, коробка от обуви в обделанном кафеле. Я все чаще начал ловить себя на странных мыслях, что очяень тежело не испоганить керамофасад, а именно всё в светлом цвете смотррится совсем не айс. Дизайнер должен очень постараться. Фасады от рыбальского из разных навесных материалов, +частично оштукатуренный, но с зачётной краской смотрится куда интересней. Но то такэ
ПС Само цветовое решение фасада аурума куда чётче, но исполнение огононь
airmax78 написав:[ Гораздо хуже тем, кто мечтал жить в новом красивом доме недалеко от Бот Сада, но не смог в 2017м купить по 950 баксов за метр (я, например). Сейчас нам остается только обсудить плохую звукоизоляцию в этом доме. А сексуальную жизнь вести в какой-нибудь съемной сталинке (а там вообще ничего не хочется, скажу по секрету).
Мне порой кажется, что были бы вы японцем, то сделали бы себе харакари.
ПС Но другой бы выпустил себе кишки как только попал бы в трапецивидную комнату с торцами 2 и 4 метра, как в многих современных новостроях с красивым лифтом
Востаннє редагувалось hume в Вів 17 вер, 2019 18:00, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:[ Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.
На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть. К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.
На уровне до десятка шуршит однозначно тот, у кого нет во владении этого десятка. Не будет человек сдавать десятками посуточно, он окуеет. А управлять этим за 5% никто не будет, человек просто возьмет в субаренду. Тем более от количества в 7-10этим нужно заниматься, следить етс.
Трибеку не слушаем, у него пока все новые, после ремонтов.
zzzzzz написав:[ Есть большая категория инвесторов которые оперирует десятками квартир под аренду. В таком доме они могли бы покупать квартиры этажами,это оптимизирует затраты на управление бизнесом.
На уровне десятков выгоднее переходить в посуточники. Хостелы и миниотели на этаж в новостроях уже давно есть. К тому же посуточники зарабатывают еще и на сопутствующих услугах: аренда авто, трансфер, экскурсии, питание, связь, билеты, дамы легкого поведения и т. д.
На уровне до десятка шуршит однозначно тот, у кого нет во владении этого десятка. Не будет человек сдавать десятками посуточно, он окуеет. А управлять этим за 5% никто не будет, человек просто возьмет в субаренду. Тем более от количества в 7-10этим нужно заниматься, следить етс.
Само собой, на таких объемах уже работает наемный персонал. Задача владельца - продвигать бизнес и вставлять пистоны, либо этим тоже занимается наемный менеджер, а владелец просто получает отчеты и ренту.